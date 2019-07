The Rise of Kylo Ren e le novità su Episodio IX dal Comic-Con

CinemaFumetti

di Antonio David Alberto - 25/07/2019 09:34 | aggiornato 25/07/2019 09:39

Direttamente dal San Diego Comic-Con, arrivano diverse novità su Kylo Ren e su The Rise of Skywalker. A partire dalle origini del fu Ben Solo...

1 condivisione

Direttamente dal San Diego Comic-Con, arrivano importanti novità riguardo Star Wars.

L'autore Charles Soule, già autore di diversi fumetti ambientati nell'universo di Star Wars, si occuperà di una miniserie riguardante Kylo Ren, figlio di Han Solo e Leia Organa, ormai leader supremo del Primo Ordine, titolo ottenuto alla fine de Gli ultimi Jedi. La miniserie si intitolerà "The Rise of Kylo Ren" e dovrebbe uscire a dicembre 2019, in vista dell'uscita dello stesso The Rise of Skywalker.

La serie a fumetti tratterà le origini di Kylo Ren e colmerà quel buco, ancora irrisolto, sulle origini della discordia tra Luke e Kylo Ren, la distruzione del tempio Jedi e la nascita dei cavalieri di Ren. Di seguito il tweet dell'autore:

As just announced, I am writing THE RISE OF KYLO REN - a limited series comic launching in December, just before Episode IX.



You know the one story everyone’s dying to see, about Kylo and the Knights of Ren? That’s this.



You’re not ready (hell, I barely am.) pic.twitter.com/CiBehByvy1 — Charles Soule (@CharlesSoule) July 20, 2019

Intanto, sempre dal Comic-Con sono arrivate altre notizie riguardanti le ultime riprese del film. Infatti, Kevin Smith, in seguito a un attacco cardiaco, è stato invitato sul set durante le riprese da J.J. Abrams in persona. Molte persone sul set hanno ripetuto allo stesso Smith che, durante la sua visita, era stato allestito il set finale dell'ultima scena di Star Wars. Nonostante le insistenze dell'autore di Clerks, Abrams e il resto del cast sono riusciti a far desistere il regista dall'assistere e dal visitare il set già allestito.

Vista la mia natura, e la mia curiosità, avrei disperatamente voluto vedere. Ma quando parli al mago e il mago [J.J. Abrams] ti dice "Fidati di me", non fai che rispondere "Sai cosa? Fallo. Stupiscimi. Aspetterò e mi lascerò stupire da te.“ Anche se avrei potuto tranquilamente vedere di cosa si trattasse, ci ho pensato e mi sono detto "Aspetterò. Mi piacerà. Non mi ha mai deluso prima d'ora".

Sempre dal Comic-Con, è stata svelata una nuova immagine di Kylo Ren e dei suoi cavalieri di Ren, una delle idee più interessanti di J.J. Abrams in Episodio VII e abbandonata, almeno temporaneamente, da Rian Johnson ne Gli ultimi Jedi. L'immagine mostra quattro cavalieri alle spalle di Kylo Ren, ma sempre da una immagine flashback di Episodio VII, i cavalieri erano molti di più. Che sia la volta buona per scoprire ancora di più sul personaggio di Ben Solo, oltre che con il fumetto già annunciato che trovate più in alto, sempre in questo articolo?

Disney/Lucasfilm Kylo Ren e i suoi cavalieri

Star Wars Episodio IX uscirà il 20 dicembre 2019 e vedrà il ritorno di J.J. Abrams come regista. Nel cast sono confermati Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Mark Hamill, Billy Dee Williams e Carrie Fisher, attraverso delle scene inedite di Episodio VII ed Episodio VIII.