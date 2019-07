The Seven Deadly Sins 3: il trailer e informazioni inedite sulla nuova stagione

AnimazioneFumetti

25/07/2019

Arriva il primo trailer della terza stagione dell'anime di The Seven Deadly Sins, che ci mostra le prime sequenze animate.

Arrivano alcune nuove informazioni per l’anime di The Seven Deadly Sins, che vedrà l’arrivo della terza e ultima stagione a ottobre di quest’anno.

Il sito ufficiale giapponese dell’anime ha mostrato un nuovo trailer dove ci vengono mostrati i personaggi appartenenti al gruppo dei Sette Peccati Capitali e alcune sequenze di combattimento contro i Dieci Comandamenti, i più forti generali della razza dei demoni esistenti. Nel breve trailer possiamo vedere anche alcune sequenze tratte da un flashback posto in un lontano passato.

Le nuove animazioni sono a opera di Studio DEEN, sostituta di A-1 Pictures che si era occupata delle prime due stagioni della serie animata. Anche lo staff che lavorerà alla terza stagione è per la maggior parte nuovo, con il ritorno di Susumu Nishizawa, agli storyboards nella seconda stagione, che qui avrà invece il ruolo di regista.

Rie Nishino si occuperà invece delle animazioni e Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada torneranno a occuparsi delle musiche. Il cast dei doppiatori rimane invece immutato rispetto le prime due stagioni.

La terza stagione dell’anime dovrebbe concludere la storia, che in questo periodo è ancora in corso in Giappone. Ad agosto del 2018 l’autore Nakaba Suzuki aveva dichiarato in un’intervista che il suo manga era prossimo alla conclusione, e che avrebbe posto la parola fine alla sua storia entro un anno.

Pochi mesi fa sembrava che la storia fosse ormai conclusa, con anche alcuni capitoli denominati epilogo, ma con un colpo di scena il mangaka ha deciso di prolungare ulteriormente gli eventi finali dei Seven Deadly Sins. Nonostante ciò la trama è ormai alle battute finali, e probabilmente vedremo la conclusione entro la fine dell’anno, dunque molto prima che l’anime raggiunga il manga originale.

Studio DEEN/ Kodansha

The Seven Deadly Sins narra la storia dell’omonimo ordine di cavalieri dotati tutti di grandi poteri magici. Il gruppo, il cui capo è Meliodas, viene bandito dal regno di Britannia per aver tentato di assassinare il re e conquistare la corona. Dieci anni dopo la principessa Elizabeth fugge dal castello alla ricerca dei sette leggendari guerrieri per chiedere loro di aiutarla a salvare il regno dal giogo dei Cavalieri Sacri, che hanno preso il controllo del regno. Elizabeth per puro caso incontrerà proprio Meliodas, che colpito dall’aspetto e dal forte carattere della ragazza, che gli ricorda qualcosa del suo passato, deciderà di aiutarla.

Il manga è attualmente arrivato a 37 volumi in Giappone, e da questo sono state tratte le prime due serie animate, che seguono fedelmente la storia del fumetto. Dalla serie è stato realizzato anche un film d’animazione chiamato The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky che presenta una storia originale.

Cosa ne pensate del primo trailer della terza stagione di The Seven Deadly Sins? Non vedete l’ora di vedere come finirà la storia?

Fonte: Animenewsnetwork