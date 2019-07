The Walking Dead: in arrivo un film prequel sul personaggio di Negan?

TV News The Walking Dead

25/07/2019

Un prequel per raccontare la sua vita prima dell'apocalisse, e il modo in cui è diventato il terrore del nuovo mondo: la storia di Negan, raccontata da Robert Kirkman a fumetti, potrebbe diventare un film. Ecco cosa sappiamo.

Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, né la prima volta che Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan in The Walking Dead, mostra entusiasmo a riguardo. Ora, però, l'idea di un film dedicato a Negan per ampliare l'universo creato da Robert Kirkman sembra essere davvero possibile.

La storia sarebbe quella di Negan prima dell'incontro con Rick e gli altri, quindi si tratterebbe di un prequel dedicato alla misteriosa storia passata del personaggio, di cui sappiamo veramente poco. La sua vita pre-apocalisse, o il modo in cui diventa il temibile Negan, potrebbero essere al centro della trama.

Dopo l'addio al fumetto di The Walking Dead con l'uscita a sorpresa dell'ultimo numero negli USA, Robert Kirkman torna a pensare a Here's Negan, il fumetto dedicato al personaggio. Non è detto, però, che sarà questa nuova storia a fornire il materiale per il film di cui si parla e sul quale proprio Jeffrey Dean Morgan ha rilasciato una dichiarazione durante il Comic-Con di San Diego.

So che se ne è parlato. Devo farlo prima di invecchiare troppo, voglio dire, molto presto non sarò più in grado di interpretare Negan da giovane...

La voglia c'è, quindi, e la fretta pure. Perché per un prequel - che a questo punto diventa l'ipotesi più accreditata, sebbene non si sappia quando indietro nel tempo si andrebbe - non è opportuno che il protagonista sia poco credibile nei panni di se stesso da giovane.

E su una cosa non ci sono dubbi: l'ipotesi di un doppio attore è da escludere, perché nessun altro sarebbe in grado di dar vita al grande personaggio che conosciamo...

Dopo l'annuncio che il film su Rick Grimes, primo di una trilogia, uscirà solo nelle sale cinematografiche, questa nuova notizia ha riacceso l'entusiasmo del fandom, che ha già iniziato a immaginare quale potrebbe essere la storia di Negan...

