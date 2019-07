Venezia 76: tutti i film in concorso [in diretta]

Cinema

di Elisa Giudici - 25/07/2019 11:02 | aggiornato 25/07/2019 12:11

Venezia 76 scopre finalmente le sue carte: ecco i film che si contenderanno il Leone d'Oro 2019 e le attesissime anteprime mondiali della Mostra del Cinema.

5 condivisioni

Il giorno più atteso dai cinefili italiani (e non solo) è arrivato. Tra pochi minuti Paolo Baratta, il Presidente della Biennale di Venezia e Alberto Barbera, il Direttore della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, annunceranno il ricco programma dell'edizione 2019. Per il momento sappiamo che il film d'apertura sarà la nuova opera del regista Palma d'Oro Hirozaku Kore-eda mentre a chiudere sarà un italiano con un thriller che vede nel cast anche Mick Jagger.

In attesa di scoprire chi sarà al Lido, due importanti conferme e smentite: Piccole donne di Greta Gerwig non sarà a Venezia. Lo ha confermato Barbera su Twitter, precisando che il film non è ancora pronto. L'attesissimo Joker di Todd Phillips invece dovrebbe sbarcare in Laguna: a Toronto verrà presentata la prima statunitense, quindi l'anteprima mondiale non può che essere a Venezia.

Per seguire la diretta, basta collegarsi alla pagina Facebook della Biennale.

Venezia 76: ecco i film in concorso

La vérité di Hirokazu Kore-eda

The Perfect Candidate di Haifaa Al-Mansour

Marriage Story di Noah Baumbach

Wasp Network di Olivier Assayas

Guest of Honor di Atom Egoyan

Ad Astra di James Gray

A Herdade di Tiago Guedes

Gloria Mundi di Robert Guédiguian

Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra

Ema di Pablo Larraín

Saturday Fiction di Lou Ye

Martin Eden di Pietro Marcello

La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco

The Painted Bird (Nabarvené ptáče) di Václav Marhoul

Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone

Babyteeth di Shannon Murphy (opera prima)

Joker di Todd Phillips

Venezia 76: sezione Orizzonti

Pellican Blood Katrin Gebe

Bik Eneich di Mehdi M Barsaoui

Nevia di Nunzia De Stefano

Blanco En Blanco di Théo Court

Moffie di Olivier Hermanus

Mes Jours De Glorie di Antoine de Bary

Hava, Maryam, Ayesha di SahraaKarimi

Rialto di Peter Mackie Burns

Borotmokmedi di Dmitry Mamuliya

Revenir di Jessica Palud

Giants Being Lonely di Grear Patterson

Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Qiqiu di Pema Tseden

Metru Shesho Nim (Just 6.5) di Saeed Roustaee

Chola di Sasidharan Sanal Kumar

Sole di Carlo Sironi

Madre di RodrigoSorogoyen

Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Citizen Rosi di Caterina Rosi

Ari Aga (mediometraggio)

[in aggiornamento]

Venezia 76: i film fuori concorso

The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi

Mother Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Citizen K di Alex Gibney

Roger Waters + Us + Them di Sean Evans, Roger Waters

Eyes Wide Shut & documentario Never Just a Dream (evento speciale)

I diari di Angela - Noi due cineasti, capitolo secondo di Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

The Kingmaker di LaurenGreenfield

State Funeral di Sergei Loznitsa

Colectiv di AlexanderNanau

45 Seconds Of Laughter di Tim Robbins

No-One Left Behind di Guillermo Arriaga

Il Pianeta En Mare di Andrea Segre

Mosul di Matthew Michael Carnahan

The Perfect Candidate di Haifaa Al Mansour

Vivere Francesca Archibugi

Seberg di BenedictAndrews

The King di David Michôd

ElectricSwan di KonstantinaKotzamani

Adults in the Room di Costa-Gavras

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

[in aggiornamento]



Eventi speciali

[in aggiornamento]

SERIE TV - Zerozerozero di Stefano Sollima

SERIE TV - The New Pope di Paolo Sorretino (seconda stagione)

[in aggiornamento]

[in aggiornamento]

Venezia 76: Sconfini (ex sezione Cinema in Giardino)

Chiara Ferragni - Unposted di Elisa Amoruso

Il varco di Federico Ferrone, Michele Manzolini

Effetto Domino di Alessandro Rossetto

LesEpouvantails di NouriBouzid

[in aggiornamento]



Venezia 76: i documentari sul cinema della sezione classici

[in aggiornamento]

Per consultare il programma delle Giornate degli autori leggete il pezzo dedicato.

La 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2019.