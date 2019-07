Wolfenstein: Youngblood, il trailer di lancio del nuovo sparatutto

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 25/07/2019 14:42 | aggiornato 25/07/2019 14:46

Le figlie di B.J. Blazkowicz tornano in questo nuovo capitolo pronte a fare strage di nazisti.

1 condivisione

Wolfenstein: Youngblood è il nuovo sparatutto di Machine Games, autori della famosa saga ambientata in una realtà alternativa dove i nazisti, forti di alcune tecnologie superiori, hanno vinto la guerra e soggiogato il mondo.

In questo nuovo capitolo controlleremo le gemelle Jessica e Sophia Blazkowicz, figlie del protagonista dei primi due episodi B.J. Blazkowicz, misteriosamente scomparso dopo essere stato avvistato a Parigi per l'ultima volta. Le due ragazze, addestrate per tutta la vita a uccidere nazisti, si attiveranno per scoprire la verità sulla scomparsa del loro padre.

HD Bethesda

Il gioco offre un gameplay più aperto e dinamico rispetto i precedenti capitoli, inoltre per la prima volta si potrà giocare in cooperativa tutta la campagna del titolo.

I giocatori potranno prenotare anche la Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition per ottenere il Cyborg Skin Pack. Inoltre qualsiasi edizione prenotata garantirà l'accesso a ulteriori skin e bonus cosmetici, come il Legacy Pack che offrirà alcuni contenuti tratti dai precedenti capitoli tra cui:

The New Colossus per l’armatura potenziata

Armatura potenziata di B.J. dell'esercito americano

Il tubo di Wolfenstein: Old Blood

Il coltello di Wolfenstein: Old Blood

Set di skin della Seconda Guerra Mondiale per le armi a distanza

L'edizione Deluxe offrirà anche la possibilità di avere il Buddy Pass, che permetterà ai possessori del titolo di invitare un amico che potrà giocare insieme a lui la campagna gratuitamente, senza dover per forza possedere il gioco. Chi beneficia del Buddy Pass non potrà utilizzarlo per giocare in single player o con altri giocatori, potrà solamente giocare la campagna in cooperativa con chi gli ha offerto il pass. Potrà comunque in ogni momento acquistare il gioco conservando tutti i progressi ottenuti.

Bethesda

Wolfenstein: Youngblood uscirà il 26 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e anche per Nintendo Switch.

Voi siete pronti a tornare alla caccia di nazisti con le due gemelle Blazkowicz?