di Giuseppe Benincasa - 26/07/2019 11:15 | aggiornato 26/07/2019 11:26

Siete pronti a una stagione da infarto?

Al San Diego Comic-Con 2019 lo scorso week-end, i fan Marvel hanno appreso la notizia che la settima stagione della serie TV Agents of S.H.I.E.L.D. sarà anche l'ultima.

Si è scoperto che la decisione di chiudere lo show non è venuta dai vertici dell'emittente televisiva americana ABC ma direttamente dai vertici di Marvel Television. A questo proposito è intervenuto il presidente Jeph Loeb.

Parlando con i reporter del sito americano ComicBook.com, Loeb ha spiegato che mentre stavano lavorando, a metà della sesta stagione, il network li ha chiamati per dire loro che stavamo facendo un grande show e gli hanno chiesto se avevamo delle idee per una nuova stagione (la settima). Loeb racconta che, oltre ad avere già scritto la stagione 5 come se fosse l'ultima, in realtà loro pensavano di chiudere con la sesta.

Ma dopo essersi riuniti hanno pensato che avrebbero chiuso in grande stile con la settima stagione. Loeb aggiunge che di solito è sempre il network che decide quanto debba durare una serie, ma stavolta volevano concludere Agents of S.H.I.E.L.D. alle loro condizioni.

Questo tipo di conclusione consapevole, da parte di Marvel Television, permette agli sceneggiatori e agli showrunner di realizzare uno show con la consapevolezza che non arriveranno altre stagioni. Ciò permette di scrivere delle storie che si concluderanno, senza aprire nuove sotto-trame che potrebbero fare da ponte per una stagione futura. Così facendo, tutti i personaggi avranno la loro fine. Lo stesso Loeb lo sottolinea:

In questo modo gli scrittori sono liberi di fare bene, non dobbiamo preoccuparci di quello che succederà in una ipotetica stagione 8.

Su come sarà il finale della serie Loeb dice:

Lo stiamo girando adesso. Il finale, il finale della serie. È tutto un po' agrodolce. La parte amara riguarda il fatto che ci abbiamo lavorato insieme come una famiglia per 7 anni. La parte dolce è che finiremo lo show alle nostre condizioni. Le ultime due sceneggiatura [degli ultimi due episodi n.d.R.] in particolare sono... sai, se hai un cuore, lo sentirai spezzarsi.

Lunedì, dalle ore 21.00, su FOX andrà in onda in prima TV assoluta l'episodio 10 della sesta stagione dal titolo Salto. La sesta e la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. hanno un totale di 13 episodi ciascuno.