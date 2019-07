Andrew Lincoln e Naomi Watts nel cast di Penguin Bloom

CelebrityCinemaTV News The Walking Dead

di Giuseppe Benincasa - 26/07/2019 11:46 | aggiornato 26/07/2019 11:50

La star di The Walking Dead Andrew Lincoln nel film drammatico Penguin Bloom.

2 condivisioni

Andrew Lincoln, Rick Grimes nella serie TV The Walking Dead, si è unito a Naomi Watts nel dramma familiare Penguin Bloom.

Lincoln interpreterà il marito del personaggio di Watts nel dramma, che è ambientato sulle spiagge del nord di Sydney e si concentra su una giovane famiglia che lotta per superare il trauma di un incidente quasi mortale che ha lasciato la madre paralizzata. Mentre imparano ad adattarsi alla nuova situazione, un improbabile alleato entra nella loro vita sotto forma di un pulcino di gazza ferito e abbandonato dalla madre, che loro soprannominano "Penguin".

Penguin Bloom è tratto dal bestseller di Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom. Il film è diretto da Glendyn Ivin da una sceneggiatura di Shaun Grant e Harry Cripps.

"Siamo rimasti tutti affascinati da questa storia di resilienza, il potere della famiglia e della speranza", hanno detto i produttori. Su Lincoln hanno dichiarato:

Siamo entusiasti di avere a bordo il talentuoso Andrew Lincoln per portare la storia di Penguin Bloom al pubblico di tutto il mondo.

Naomi Watts sarà anche produttrice insieme a Bruna Papandrea di Emma Cooper e Made Up Stories di Jodi Matterson e Steve Hutensky. Cameron, Sam Bloom e BTG saranno produttori esecutivi insieme a Ricci Swart.

Penguin Bloom è una produzione di Made Up Stories con importanti investimenti di produzione da Screen Australia. È finanziato con il supporto di Create NSW. Roadshow si occupa della distribuzione in Australia e Nuova Zelanda. Endeavor Content gestisce i diritti in tutto il mondo.

HD Getty Images L'attore Andrew Lincoln

Lincoln è meglio conosciuto dal pubblico per il suo ruolo di Rick Grimes in The Walking Dead, ruolo che riprenderà nei prossimi film dedicati al suo personaggio. Ha anche partecipato alla serie britannica Teachers e al film Love Actually - L'amore davvero.