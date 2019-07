Borderlands 3: ecco i contenuti del Season Pass e i DLC della Deluxe Edition

Videogames

Atteso a settembre su PC e console, il terzo capitolo di Borderlands offrirà agli appassionati anche diversi contenuti aggiuntivi. Ora svelati ufficialmente dal team di sviluppo.

La fine dell'estate regalerà agli appassionati di sparatutto in prima persona un titolo imperdibile. Uno di quelli che, caratterizzati da ironia sopra le righe e personaggi fuori di testa, è destinato a lasciare un segno nell'intero panorama poligonale.

Ci riferiamo a Borderlands 3, atteso il 13 settembre di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC dopo che i fan della saga hanno richiesto a gran voce un sequel alla porta degli sviluppatori di Gearbox Software e del publisher 2K Games.

Naturale allora che se ne continui a parlare quasi quotidianamente. Dopo aver svelato le cover scartate in occasione del San Diego Comic-Con 2019, il team di sviluppo americano ci dà infatti in pasto tutte le informazioni sui cui contenuti aggiuntivi presenti nelle edizioni speciali e nel Season Pass del videogame. Acquistando il pass stagionale di Borderlands 3, non avremo a disposizione solo quattro diverse espansioni post lancio - il cui nome è ancora avvolto nel mistero -, ma anche una serie di bonus che ci permetteranno di ottenere armi e personalizzazioni a tema "Stallone da culo", il pony di Jack il Bello. Il pacchetto in questione include un lanciarazzi e una pistola con un aspetto che ricordano l'animale fatto di diamanti e una treccia da utilizzare come ciondolo per le nostre bocche da fuoco.

Un dettaglio, questo, che conferma una personalizzazione concentrata non solo su teste e costumi per i quattro nuovi Cacciatori della Cripta, ma anche ciondoli e stili alternativi per il Dispositivo Echo, ovvero il menu che permette di gestire l'inventario e i potenziamenti.

HD Gearbox Software/2K Games

Tutti coloro che decideranno di acquistare la Deluxe Edition di Borderlands 3, invece, potranno mettere le mani sui bonus già citati e in aggiunta su esclusive skin al neon per i protagonisti e i seguenti pacchetti: Gearbox, Toy Box e Retro. Ciascuno di questi include diversi oggetti quali armi, ciondoli, costumi e temi per l'echo.

Gearbox Software/2K Games

Vi ricordiamo ancora una volta che Borderlands 3 debutterà nei negozi fisici, online e digitali di tutto il mondo il 13 settembre 2019, nelle edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Voi lo avete già prenotato?