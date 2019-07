Dark Souls, ora potete ascoltare la splendida colonna sonora della trilogia su Spotify

VideogamesCuriosità

di Andrea Guerriero - 26/07/2019 09:22 | aggiornato 26/07/2019 09:27

Siete dei grandi appassionati di Dark Souls che vogliono ascoltare sempre e ovunque la colonna sonora ufficiale dei tre capitoli della serie? Eccovi accontentati!

Non si può parlare di From Software senza citare la trilogia di Dark Souls. Approdata per la prima volta sugli scaffali nel 2011 come erede spirituale del precedente Demon's Souls, la saga ruolistica ha saputo non solo conquistare i cuori - e i polpastrelli! - dei fan del genere di appartenenza, ma anche creare un nuovo filone di GDR, incanalando difficoltà estrema, atmosfere gotiche e narrazione sibillina nella categoria dei soulslike.

A distanza di otto anni e con tre capitoli principali disponibili, Dark Souls è ora una pietra miliare nel panorama videoludico tutto. E che ha saputo ispirare tantissimi titoli simili, non tutti riusciti allo stesso modo.

Uno degli aspetti più apprezzati delle opere di Hidetaka Miyazaki, al netto di un gameplay punitivo e riconoscibilissimo, è la sua sontuosa colonna sonora. Brutale ed evocativa come ci si aspetterebbe, ora può essere portata sempre in giro e a disposizione di orecchie e cuore grazie al recente annuncio di Bandai Namco. Il publisher giapponese ha infatti svelato che la soundtrack ufficiale è disponibile su diverse piattaforme musicali in digitale, quali iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer, Napster e Tidal.

Questo significa che ogni singolo brano di Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 può essere goduto in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Così da rivivere alcuni dei momenti più significativi che hanno contribuito a renderci i gamer che siamo oggi.

Una possibilità, quella di potersi perdere tra le musiche dei giochi di ruolo di From Software, che si fa ancora più preziosa soprattutto ora che la software house dagli occhi a mandorla non pare intenzionata a riprendere in mano il franchise - nonostante le oltre 25 milioni di copie vendute complessivamente. Allo stato attuale, il maestro Miyazaki e il suo team sono al lavoro su Elden Ring, nuovo progetto in collaborazione con George R.R. Martin, autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.