I film al cinema nel weekend del 27 e 28 luglio 2019

di Silvia Artana - 26/07/2019 09:22 | aggiornato 26/07/2019 09:26

Azione, divertimento, risate e brividi. Il weekend al cinema del 27 e 28 luglio 2019 propone una serie di novità davvero per tutti.

La settima arte non ha paura del caldo e lo dimostra con 3 nuove uscite di tutto rispetto.

Per gli appassionati di fantascienza e i fan della saga degli "uomini in nero" creata da Barry Sonnenfeld (a partire dalla omonima serie a fumetti di Lowell Cunningham), arriva in sala lo spin-off Men in Black: International, con l'inedita coppia formata da Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Invece, i cultori dell'horror troveranno pane per i loro denti nell'ultima (spaventosa) fatica di Ari Aster, Midsommar - Il villaggio dei dannati.

Nell'offerta non manca neppure il divertimento senza pensieri, con la commedia La piccola boss.

Sapete già cosa andrete a vedere? Nel dubbio, scoprite di più sui film al cinema nel weekend del 27 e 28 luglio 2019.

Azione

Men in Black - International

Azione, Commedia, Fantascienza - USA, 2019 - Durata 115 Min.

Molly è solo una bambina quando incontra una creatura extraterrestre e assiste all'intervento di misteriosi uomini vestiti di nero. Diversamente dai genitori, la ragazzina non viene sparaflashata e conserva il ricordo dell'esistenza degli alieni e degli agenti che danno loro la caccia, sognando di diventare una di loro. Sveglia e determinata, diventata adulta, Molly scopre il quartier generale dei Men in Black e convince l'Agente O a prenderla in prova. Alla neo Agente M viene assegnato come partner l'affascinante, quanto ribelle e sbruffone Agente H e ai due viene affidata una missione molto delicata: combattere una specie aliena in grado di assumere qualsiasi sembianza e scovare una talpa nell'organizzazione. La collaborazione tra Molly e l'Agente O non sarà facile, ma alla fine i due impareranno a fare squadra.

Il film è diretto da F. Gary Gray ed è interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal, Stephen Wight.

Il film è diretto da F. Gary Gray ed è interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal, Stephen Wight.

Commedia

La piccola boss

Commedia - USA, 2019 - Durata 109 Min.

Jordan Sanders è una donna in carriera, tanto di successo, quanto spietata, inflessibile e prepotente. Impressionata dal suo comportamento, una ragazzina di nome Stevie augura a Jordan di tornare bambina, per darle una lezione. Incredibilmente, il desiderio si avvera e la terribile boss si risveglia ragazzina. Mentre cerca di capire come spezzare l'incantesimo, Jordan è costretta ad affidare la sua azienda all'impacciata assistente e... a tornare a scuola. Tra i banchi, si troverà ad affrontare di nuovo i bulli che l'hanno fatta crescere piena di rabbia e voglia di rivalsa. Rivivere il passato sarà un'occasione per cambiare la sé stessa del futuro.

Diretta da Tina Gordon Chism, la pellicola annovera nel cast Marsai Martin, Issa Rae, Regina Hall, Justin Hartley, Caleb Emery, JD McCrary, Luke James.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'approfondimento su MondoFox.

Horror

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Horror, Drammatico - USA, 2019 - Durata 140 Min.

Dani e Christian sono una coppia in crisi e, quando una tragedia si abbatte sulla ragazza, a tenerla unita rimane solo il dolore. Per affrontarlo e provare a recuperare serenità, Christian propone a Dani di partire con lui e l'amico Pelle alla volta della Svezia, dove hanno intenzione di condurre alcuni studi antropologici, ma soprattutto di svagarsi nella tradizionale festa che celebra il solstizio d'estate. Nel villaggio di Pelle, ai 3 si unisce una coppia di viaggiatori inglesi, Simon e Connie, e tutti insieme si immergono nei riti della tradizione. Ma ben presto, fatti inquietanti iniziano a turbare l'atmosfera apparentemente idilliaca del luogo...

Il film porta la firma di Ari Aster e conta sulla presenza di Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgran, Archie Madekwe, Ellora Torchia.

Il film porta la firma di Ari Aster e conta sulla presenza di Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgran, Archie Madekwe, Ellora Torchia.