Gemini Man: il trailer italiano ufficiale del film con Will Smith

di Claudio Rugiero - 26/07/2019 08:29 | aggiornato 26/07/2019 08:30

Will Smith si sdoppia in Gemini Man, il nuovo sci-fi diretto dal regista premio Oscar Ang Lee. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre.

Uno dei titoli più attesi del prossimo autunno è sicuramente Gemini Man, un ibrido di sci-fi e action che vede protagonista Will Smith.

Nel film diretto dal premio Oscar Ang Lee vedremo la star di Alì e La ricerca della felicità impegnata in un doppio ruolo: quello del killer Henry Brogen e del suo clone Junior. In più, la sceneggiatura di David Benioff, Billy Ray e Darren Lemke prevede un vero e proprio faccia a faccia tra i due personaggi, uno dei momenti clou di Gemini Man, che sfocerà in un inevitabile scontro fisico: Will Smith contro Will Smith. Chi la spunterà?

Il film uscirà nelle nostre sale il prossimo 10 ottobre con 20th Century Fox Italia, che ha nel frattempo rilasciato il trailer italiano ufficiale.

HD 20th Century Fox Italy

Come possiamo vedere nel video all'inizio del presente articolo, nel nuovo lavoro del regista taiwanese si mescolano adrenalina e suspence.

Sebbene Gemini Man porti sul grande schermo una formula in fondo già collaudata, la narrazione sembra pronta a stupirci a suon di colpi di scena e di spettacolari sequenze d'azione tra inseguimenti, sparatorie e combattimenti.

Ovviamente per vedere qualcosa di più dovremo aspettare almeno fino al rientro dalle vacanze, un tempo d'attesa decisamente più corto rispetto a quello che ha portato alla realizzazione di Gemini Man: secondo quanto precedentemente riportato da Screen Rant, il progetto è divenuto realtà soltanto dopo ben 22 lunghissimi anni.

Trama e cast

Henry Brogen è un killer professionista in procinto di lasciare la sua attività. Prima che riesca a ritirarsi, entra però inaspettatamente nel mirino di un misterioso individuo.

Il suo persecutore sembra disposto a tutto pur di eliminarlo e Henry è deciso a dargli la caccia e a scoprirne l'identità. Lo scontro si rivela tutt'altro che facile poiché il suo avversario sembra conoscerlo meglio di chiunque altro ed è in grado perfino di prevedere le sue mosse.

Quando l'occasione gli si presenta, Henry riesce a finalmente a vedere in faccia il suo nemico. Con sua grande sorpresa scopre di essere di fronte ad un giovane... sé stesso!

Il cast di Gemini Man include Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong.