George Miller - che ha un altro progetto in programma, si tratta del film Three Thousand Years Of Longing con Idris Elba e Tilda Swinton - si mostra cautamente ottimista sulla realizzazione dei prossimi film nel mondo di Mad Max:

Kennedy Miller Mitchell, oltre a sostenere che alcune complicanze legate alle condizioni atmosferiche hanno allungato i giorni di riprese, ha accusato i vertici Warner Bros. per la lievitazione del budget, sostenendo che alcune dubbie scelte dello studio avrebbero portato a queste conseguenze. Una di queste riguarda la scelta iniziale di eliminare alcune scene dalla sceneggiatura, per poi chiedere successivamente di inserirle.

