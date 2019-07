Henry Cavill vuole tornare come Superman in un sequel di Man of Steel?

Cinema

Forse non tutte le speranze sono perdute per gli amanti della versione di Cavill dell'Uomo d'Acciaio...

Alcuni mesi fa è arrivato un rumor che ha sconvolto gli appassionati dell'universo cinematografico DC Comics. Henry Cavill, interprete di Superman nel franchise, sembrava essere pronto a lasciare definitivamente il suo ruolo. Successivamente la notizia è stata parzialmente smentita, anche se in maniera piuttosto sibilllina. Nei mesi successivi la situazione non è mai stata davvero chiarita e, per quanto attualmente l'attore sia ufficialmente ancora coinvolto nel progetto, agli occhi del pubblico è ancora in una sorta di limbo in cui non è chiaro se e quando tornerà mai nei panni dell'ultimo figlio di Krypton.

Così quando Roger Roecken, un suo fan, lo ha incontrato casualmente durante il San Diego Comic-Con una delle prime cose di cui hanno chiacchierato tra un selfie e un autografo è proprio il suo coinvolgimento nel ruolo di Superman. Stando a quanto riportato dal ragazzo in un tweet che ora sta facendo il giro del web, Cavill ha ancora desiderio non solo di tornare nei panni di Superman, ma anche di fare un vero e proprio sequel di Man of Steel, un progetto spesso rumoreggiato, ma mai effettivamente confermato.

I still can't believe I ran into Henry Cavill and HE talked Superman and video games with me for a long time. Unreal! The guy is a class act! #manofsteel #superman #sdcc #sdcc50 pic.twitter.com/iM5pHgE6B0 — Roger Roecken (@i6Hitman) July 22, 2019

He said he still wants to play superman. Wants a sequel to Man of Steel. Wants to explore how it effects someone with absolute power, so many stories to tell what makes him tick — Roger Roecken (@i6Hitman) July 24, 2019

Ovviamente tutte queste informazioni vanno prese con la giusta dose di cautela. Non c'è conferma che Cavill abbia effettivamente fatto dichiarazioni di questo tipo e sembra effettivamente strano che si sia aperto così tanto sulla questione. Potrebbe anche essere che le affermazioni di Cavill fossero molto più vaghe o semplicemente che non volesse deludere un suo fan. L'idea però che un attore del suo calibro si sia fermato a chiacchierare con un ragazzo di Superman e videogiochi è tanto romantica che vogliamo credere alle parole di Roger.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Henry Cavill nuovamente con indosso il mantello di Superman? E come vedreste un ipotetico Man of Steel 2?