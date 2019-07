Il Re Leone: la proiezione speciale al Giffoni e l'anteprima italiana con Cheryl Porter

E' il nostro primo doppiaggio ma ci siamo divertiti così tanto che vogliamo doppiare tutte le coppie possibili da Stanlio e Ollio in poi. Da appassionato di tutti i film Disney, conoscevo Il Re Leone, anche se non ero piccolissimo quando è uscito. La partitura è pazzesca, le canzoni sono stupende. È stato emozionante dare la voce a Pumbaa e anche il fatto di poter duettare con Edoardo Leo, con cui avevo lavorato in altri film, ha fatto crescere l’affiatamento.

Ho chiesto che mi mettessero in contemporanea la voce di Stefano, che aveva registrato prima di me e così abbiamo creato la giusta alchimia. Quando arrivi dopo un grande come Tonino Accolla, il confronto è schiacciante. Ho dovuto pensare che questa era un'altra cosa e fare il meglio che potevo.

