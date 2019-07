Kill la Kill: IF, disponibile il videogioco dedicato al famoso anime

Il titolo si basa su un sistema semplice e spettacolare basato su combo e attacchi speciali molto scenici come quelli visti nella serie animata originale. Chi vorrà provare il titolo prima dell'acquisto potrà trovare un assaggio di tutte le modalità disponibili nel gioco completo in una demo presente su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il titolo è pubblicato in Europa da PQube , ed è disponibile da oggi 26 luglio per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Tra le uscite videoludiche di fine luglio arriva un prodotto legato all'animazione giapponese, ossia, Kill La Kill: IF , picchiaduro in tre dimensioni sviluppato da APlus e prodotto dai famosi Arc System Works , creatori di Dragon Ball FighterZ.

