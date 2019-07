La casa di Bella Swan in Twilight adesso si può affittare

Curiosità

26/07/2019

È pressoché identica a come si presenta nei film, ma non aspettatevi di incontrare vampiri nei dintorni!

In Twilight, Bella Swan e suo padre si trasferiscono in una bella villa a due piani nella piovosa cittadina di Forks. Adesso, anche i fan della saga sui vampiri hanno la possibilità di pernottare in quella casa, resa disponibile per l'affitto su Airbnb!

Nonostante Forks sia situata nello Stato di Washington, in realtà l'abitazione si trova nell'Oregon, dove sono state peraltro girate molte scene dei quattro film (gli interni della casa, tuttavia, vengono mostrati soltanto nel primo).

A giudicare dalle foto pubblicate sul sito, la villa è rimasta uguale a come si presenta nella saga; gli interni sono stati ridecorati e arredati in modo che apparisse esattamente come nella pellicola e i proprietari l'hanno anche arricchita di alcune sagome che ritraggono i personaggi interpretati da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Lo scorso anno, l'abitazione fu messa in vendita, ma non passò troppo tempo prima che trovasse degli acquirenti; proprio loro, adesso hanno deciso di piazzarla su Airbnb.

La casa di Bella comprende cinque camere da letto e può ospitare fino a 10 persone. Per affittarla è necessario sborsare 330 dollari a notte, prenotandone minimo due. Il prezzo è un po' alto, ma i fan desiderosi di abitare per qualche giorno nella villa potrebbero essere disposti ad alleggerire il proprio portafoglio!

