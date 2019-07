La Criterion Collection celebra Godzilla con un cofanetto mostruoso

Cinema

26/07/2019

Per la 1000esima uscita Criterion dedica un cofanetto davvero speciale che include tutti i film della prima storica era di Godzilla.

The Criterion Collection è un'azienda che solitamente si dedica a pubblicare in home video molti grandi classici del cinema in una versione restaurata e rimasterizzata, inserendo in queste nuove edizioni diversi extra e curiosità sui film.

Attualmente l'azienda è arrivata alla notevole cifra di 1000 edizioni speciali rilasciate, e per festeggiare questo traguardo hanno deciso di fare le cose in grande, anzi, in maniera colossale.

La 1000esima raccolta sarà infatti dedicata a Godzilla, il re dei mostri, che attualmente sta vivendo una nuova vita al cinema grazie al rifacimento del suo universo narrativo chiamato ora MonsterVerse, che ha visto l'uscita di Godzilla II: King of the Monsters a fine maggio e prevede l'arrivo dell'attesa sfida Godzilla VS Kong l'anno prossimo.

Nel frattempo, per recuperare la storia del gigantesco lucertolone radioattivo, Criterion ha fatto uscire un cofanetto composto da ben 8 Blu-ray che coprono i primi 15 film dell'era Showa di Godzilla, ossia i primissimi lungometraggi dedicati alla creatura che hanno poi creato il mito famoso ancora oggi, dopo oltre 60 anni dalla sua nascita. Questa è la prima volta che tutti questi film vengono raccolti in un'unica collezione.

Tutti e 15 i film riceveranno una rimasterizzazione in alta definizione, e presenteranno parecchio materiale supplementare dedicato alla loro realizzazione. Sarà presente inoltre un gigantesco libro con diverse informazioni sulle pellicole raccolte all'interno della collezione, con interviste vecchie e nuove al cast dell'epoca. Non mancheranno poi le scene tagliate e dei nuovi sottotitoli in inglese riveduti e corretti.

La lista dei film includerà ogni pellicola uscita dal 1954 al 1975, ecco l'elenco completo:

Godzilla (1954)

(1954) Godzilla Raids Again (1955)

(1955) King Kong vs. Godzilla (1963)

(1963) Mothra vs. Godzilla (1964)

(1964) Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)

(1964) Invasion of the Astro-Monster (1965)

(1965) Ebirah, Horror of the Deep (1966)

(1966) Son of Godzilla (1967)

(1967) Destroy All Monsters (1968)

(1968) All Monsters Attack (1969)

(1969) Godzilla vs. Hedorah (1971)

(1971) Godzila vs. Gigan (1972)

(1972) Godzilla vs. Megalon (1973)

(1973) Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)

(1974) Terror of Mechagodzilla (1975)

Ogni film avrà inoltre una copertina completamente rifatta da alcuni famosi artisti come Arthur Adams, Becky Cloonan, Geof DArrow e Bill Sienkiewicz. Sarà incluso anche un documentario dedicato alla vera tragedia legata all'uso sconsiderato dell'energia nucleare che ha ispirato il mito di Godzilla.

HD Criterion

La collezione sarà disponibile dal prossimo 29 ottobre e costerà 225 dollari. Questa è già preordinabile dal sito ufficiale di Criterion.

Cosa ne pensate di questa super raccolta di film dedicati al colossale Godzilla? Un cofanetto imperdibile per tutti i fan del lucertolone radioattivo.

