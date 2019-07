Marvel: le nuove testate degli X-Men nel rilancio di Jonathan Hickman

Fumetti

di Mattia Chiappani - 26/07/2019 08:29 | aggiornato 26/07/2019 08:33

In occasione del panel al San Diego Comic-Con, Marvel e Jonathan Hickman hanno rivelato i propri piani futuri per il rilancio delle testate mutanti.

Gli amanti degli X-Men d'oltreoceano si stanno preparando a una vera e propria rivoluzione. A partire dalla fine di luglio e per dodici settimane prenderanno infatti il via le due nuove testate House of X e Powers of X. Disegnati rispettivamente da Pepe Larraz e R.B. Silva, entrambi questi archi narrativi sono scritti da Jonathan Hickman, penna di punta della Casa delle Idee negli ultimi anni e grande architetto dietro il grande rilancio degli X-Men che si sta preparando. Il prossimo ottobre, quando le due serie sopracitate arriveranno a conclusione, sarà il momento della cosiddetta Dawn of X, che riporterà in auge tutto l'universo mutante Marvel.

Ma di cosa si tratta più in concreto? Lo hanno rivelato, nello speciale panel dedicato ai progetti fumettistici futuri di Marvel al San Diego Comic-Con 2019, Jonathan Hickman stesso e l'Editor-in-Chief C.B. Cebulski insieme all'Executive Editor Nick Lowe e l'Editor degli X-Men Jordan D. White. Proprio quest'ultimo ha spiegato quanto questo rilancio sia davvero importante per i mutanti della casa editrice:

House of X e Powers of X preparano il terreno per un mondo completamente nuovo di storie degli X-Men per anni e anni da qui in poi e gli albi di Dawn of X sono la promessa di quel nuovo mondo che diventa realtà. Sono l'inizio di una nuova era che cambierà il modo in cui pensiamo agli X-Men e al tipo di storie che raccontiamo con questi personaggi. Inizia tutto qui.

Saranno ben sei le testate dedicate al mondo mutante che debutteranno il prossimo autunno, tra ottobre e novembre. Si parte da X-Men, che sarà curata direttamente da Jonathan Hickman e disegnata da Leinil Yu, in cui troveremo gli eroi in un mondo nuovo e pieno di possibilità. A quanto pare le cose non potrebbero andare meglio per Ciclope e gli altri, ma sarà davvero così?

Cover di X-Men #1 di Jonathan Hickman e Leinil Yu

Dawn of X proseguirà con Excalibur, in cui vedremo all'opera Jubilee, Rogue, Apocalisse, Rictor, Gambit e Capitan Bretagna. Dietro la maschera di quest'ultimo eroe non si nasconde più però Brian Braddock, bensì sua sorella Betsy, nota in precedenza come Psylocke. La serie, anch'essa prevista per ottobre, sarà scritta da Tini Howard e disegnata da Marcus To.

Cover di Excalibur #1 di Tini Howard e Marcus To

Il passo successivo vede Kate Pyde (anzi, il Capitano Kate Pryde) comandare una nave e una ciurma formato da Tempesta, Pyro, Alfiere e l'Uomo Ghiaccio e supportato dalla Hellfire Trading Company di Emma Storm nella serie Marauders, fortemente a tema piratesco, come si può facilmente intuire. Ad occuparsene saranno Gerry Duggan per la scrittura e Matteo Lolli per i disegni.

Cover di Marauders #1 di Gerry Duggan e Matteo Lolli

A novembre toccherà ai New Mutants in una serie scritta ancora una volta da Jonathan Hickman (con il supporto di Ed Brisson per il primo numero) e disegnata da Rod Reis. Il team, che comprende i classici Sunspot, Mirage, Magik, Wolfsbane, Karma e Cypher più le due new entry Mondo e Chamber, si troverà in una missione spaziale fianco a fianco con i Predoni Stellari.

Cover di New Mutants #1 di Jonathan Hickman e Rod Reis

Abbiamo detto in precedenza che Betsy Braddock ha abbandonato la propria identità segreta, diventando Capitan Bretagna. La sua eredità è stata raccolta da Kwannon, che si unirà a X-23 e Cable in una missione pericolosissima ma fondamentale per l'equilibrio del nuovo mondo mutante. La testata in cui ciò avverrà si intitola Fallen Angels e sarà scritta da Bryan Edward Hill con Szymon Kudranski ai disegni.

Cover di Fallen Angels #1 di Bryan Edward Hill e Szymon Kudranski

Conclude la carrellata X-Force, che racconterà di una squadra divisa operativamente in due parti. La mente, con Bestia, Jean Grey e Sage impeganti in operazioni di intelligence, e il braccio armato con Wolverine, Kid Omega e Domino pronti a difendere questo nuovo mondo. Il team che si occuperà di questa serie sarà formato da Benjamin Percy e Joshua Cassara, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore della serie.

Cover di X-Force #1 di Benjamin Percy e Joshua Cassara

Cosa ne dite? Siete incuriositi da questa operazione Dawn of X? Quale delle testate che arriveranno questo autunno negli Stati Uniti vi incuriosisce maggiormente?