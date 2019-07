Nel Bronx ci sarà una strada in onore di Stan Lee: New York conferma la decisione

CelebrityCuriosità

Arriva la Stan Lee Way nel Brox, la strada che prende il nome dal compianto papà di alcuni dei più famosi supereroi Marvel.

Il concilio cittadino ha approvato la proposta per rinominare una strada del Bronx, nei pressi di New York City, in onore di Stanley Martin Lieber, al secolo Stan Lee, come era conosciuto dai più.

Come segnalato anche da CBR e dal NY Post, la University Avenue, l'intersezione tra Brandt Place e la West 176th, ha assunto il nome di Stan Lee Way (anche se il nome originale rimarrà comunque presente sulle mappe) per celebrare l'iconico creatore di tanti dei supereroi che popolano le nostre librerie (e non solo), come Spider-Man, i Fantastici 4 e gli X-Men.

La scelta della strada è ovviamente significativa, dato che Lee è cresciuto al numero 1720 di University Place e ha frequentato, ai tempi del liceo, la DeWitt Clinton High School, situata lì vicino.

Ma non è né il primo, né sicuramente l'ultimo dei significativi riconoscimenti che l'ex presidente e direttore editoriale di Marvel Comics ha ricevuto e riceverà per ciò che è stato e ha compiuto in vita, e per l'eredità che ci ha lasciato dopo la sua scomparsa: tra le altre cose gli è stata dedicata una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, e il 2 ottobre è stato dichiarato lo Stan Lee Day dalla contea di Los Angeles e dalla città di Long Beach.

E quando, nel nostro piccolo, vogliamo anche noi onorare la sua memoria, potrebbe essere una buona idea metter su il dvd di un qualsiasi film (Marvel e non) con uno dei suoi leggendari camei.

Excelsior!