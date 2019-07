Spider-Man: Far From Home supera un miliardo di dollari nel mondo

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 26/07/2019 08:50 | aggiornato 26/07/2019 08:55

L'arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe scala la vetta della classifica del box-office mondiale e supera il miliardo di dollari.

L'amichevole Uomo Ragno si sta espandendo ben oltre il quartiere: Spider-Man: Far From Home ha superato il traguardo del miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo.

Una cifra ragguardevole che rende il film di Jon Watts il lungometraggio di Spider-Man con il più alto incasso globale di tutti i tempi. Inoltre, per Sony Pictures si tratta del secondo incasso più alto di sempre nel mondo, solo dietro a Skyfall (del 2012 diretto da Sam Mendes) che ha registrato un incasso globale di 1,109 miliardi di dollari e davanti al successo recente di Jumanji: Benvenuti nella Giungla (del 2017 diretto da Jake Kasdan), che ha incassato la cifra di 963 milioni di dollari.

Al momento, l'incasso totale nazionale (negli Stati Uniti è uscito il 2 luglio) per Spider-Man: Far From Home è a quota 333 milioni di dollari con un incasso internazionale di 672 milioni di dollari. La Cina (dove il film è uscito il 28 giugno) è il paese che, finora, ha contribuito maggiormente con 204 milioni di dollari, seguita dalla Corea del Sud con 56 milioni di dollari, il Regno Unito con 36 milioni di dollari, il Messico con 30 milioni di dollari, il Giappone con 26 milioni di dollari, il Brasile con 25 milioni di dollari e l'Australia con 24 milioni di dollari.

Nonostante sembrasse che si fosse raggiunto un picco emozionale altissimo con gli eventi di Avengers: Endgame - riconosciuto dai fan come la fine del viaggio - e che il pubblico, proprio per questo, potesse essere scarico di entusiasmo verso il Marvel Cinematic Universe (MCU). Ma gli importanti numeri di Spider-Man: Far From Home dimostrano il contrario e potrebbero permettere a Sony Pictures e Marvel Studios di rinnovare il loro contratto di collaborazione, per la realizzazione di altri film nell'universo dell'Uomo Ragno. Inoltre, questi dati fanno ben sperare sulla riuscita della prossima Fase 4, che presenta molti nuovi personaggi come Shang-Chi e gli Eterni.

Via: Deadline