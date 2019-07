Curiosità

di Rina Zamarra - 26/07/2019 09:54 | aggiornato 26/07/2019 09:59

Un uomo non identificato ha tentato di comprare della marijuana in Canada con la carta d'identità di Thor: la foto sul documento era quella di un sorridente Chris Hemsworth.

Dall’ottobre 2018 la vendita di marijuana in Canada è diventata legale. Basta avere raggiunto la maggiore età per comprarla liberamente.

Ovviamente, bisogna presentare una carta d’identità che attesti il requisito richiesto. Ed è proprio quello che ha tentato di fare uno sconosciuto acquirente che ha esibito il proprio documento, ma non è riuscito a fare il suo acquisto. Già, perché sulla carta d’identità compariva una foto del sorridente Chris Hemsworth. Non si tratta però del documento dell’attore, ma di quello del suo personaggio cinematografico più noto: Thor.

Hemsworth è ritratto con i capelli fluenti e un viso florido, non si tratta quindi dell’ultima versione poco attraente di Thor vista in Avengers: Endgame!

Ma chi si nasconde dietro il Thor che vive al 69 di Big Hammer Lane a Calgary? L’identità del vero acquirente resta sconosciuta. In realtà, la divertente bravata è venuta fuori grazie al tweet di un comico canadese, che ha postato una conversazione avuta con la sorella. La donna lavora per un sito di vendita online di marijuana e ha raccontato al fratello l’episodio relativo al tentato acquisto con la carta d’identità di Thor.

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q — sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) July 17, 2019

Chissà cosa ne pensa della faccenda Chris Hemsworth. Al momento, l’attore australiano è nei cinema con Men in Black: International e riprenderà il ruolo di Thor Odinson nel film Thor: Love and Thuder.

Chris reciterà al fianco di Tessa Thompson, sua compagna di set anche in Men in Black in cui interpreta il ruolo dell’agente M. Nel cast ci sarà anche Natalie Portman, che tornerà nel franchise per interpretare la nuova dea del tuono.

HD Getty Images Natalie Portman al SDCC 2019

Secondo l’annuncio fatto al San Diego Comic-Con, il film dovrebbe uscire nei cinema il 5 novembre del 2021.