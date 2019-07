The Walking Dead: in arrivo un film prequel sul personaggio di Negan?

Tra i grandi ritorni nella serie, ci sarà quello dei Sussurratori, guidati dall'inquietante Samatha Morton nei panni di Alpha, e la Stagione 10 introdurrà la sua mano destra, Gamma . Come annunciato al Comic-Con, l'attrice Thora Birch interpreta l'accolito di Alpha, e in occasione del panel tenuto dall'emittente televisiva americana AMC al Television Critics Association Press Tour, sono state pubblicate due nuove immagini che rivelano Gamma con e senza maschera:

La decima stagione della serie TV The Walking Dead è pronta a dare vita a una delle battaglie più grandi mai vissute e quando si tratta di festeggiare un decennio in una serie, arriva il momento di portare a un nuovo e più alto livello di pazzia i nemici dei sopravvissuti. Se pensate che Negan (Jeffrey Dean Morgan) è da considerarsi un "bravo" ragazzo, quello che verrà sarà a dir poco da brividi.

Nuova stagione, nuova guerra e, naturalmente, un nuovo cattivo da affrontare per i nostri eroi (o quello che rimane di loro). Come ha detto Daryl (interpretato da Norman Reedus) nel trailer mostrato al San Diego Comic-Con 2019 (SDCC), a volte sembra che gli eroi stiano semplicemente sopravvivendo, passando da una grande battaglia all'altra .

In arrivo un nuovo membro per i Sussurratori di The Walking Dead.

