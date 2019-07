Zombieland: Double Tap, il trailer del sequel è fuori di testa come speravamo!

Cinema

Per sopravvivere all'apocalisse zombi basta seguire delle semplici regole: il trailer ufficiale delle avventure di Columbus, Tallahasse, Wichita e Little Rock è qui per ricordarlcelo.

Sony pubblica il trailer di Zombieland: Double Tap, ed è subito tempo di tornare a imbracciare le armi, far fuori un po’ di zombi e ripassare le regole di sopravvivenza di Columbus. Il sequel di Benvenuti a Zombieland, film del 2009, torna alla ribalta con lo stesso cast della prima pellicola, composto da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Abigail Breslin ed Emma Stone.

Da segnalare anche il ritorno di Bill Murray, che nel film originale interpretava se stesso e finiva con l’essere ucciso. A quanto pare, però, l’attore protagonista di Ricomincio da capo ha ancora qualcosa da dire nelle vicende dei survivor.

A questi attori si affiancano aggiunte di peso come Dan Aykroyd, Zoey Deutch, Luke Wilson, Thomas Middleditch e Rosario Dawson. La regia è di Ruben Fleischer, noto per il suo lavoro in Venom. La sceneggiatura è opera di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool), già impegnati nella prima pellicola, oltre che di Dave Callaham.

La clip conferma le notizie già trapelate a inizio 2019: il film riproporrà i toni sopra le righe del primo atto, inserendo però nuovi personaggi e vicende strampalate, in un tripudio di zombi fatti a pezzi nei modi più creativi. Bleedingcool riporta una breve descrizione della pellicola:

Columbus, Tallahasse, Wichita e Little Rock si muovono verso il cuore dell’America mentre affrontano zombi sempre più evoluti, compagni survivor, e i crescenti conflitti di una famiglia improvvisata.

La clip si concentra sull’arrivo dei survivor nientemeno che alla Casa Bianca, con Tallahasse che si dimostra subito a suo agio con l'ufficio dello studio ovale. La residenza del presidente degli Stati Uniti diventa così dimora di quella che Columbus chiama nel trailer una “famiglia disfunzionale”. In quello che appare come un idilliaco quadretto fatto di passatempi in famiglia e uccisioni di zombi, ecco arrivare alcuni nuovi personaggi a sparigliare le carte. E se Madison, interpretata da Zoey Deutch, cercherà di imparare (a suo modo) le tante regole di sopravvivenza del gruppo, il giovane Berkeley, portato in scena da Avan Jogia, sembra avere in mente idee meno bellicose.

Entra in scena anche la misteriosa Nevada, interpretata da Rosario Dawson, che ruberà il cuore di Tallahasse. Non mancano i momenti completamente fuori di testa, tra fuochi d'artificio, monster truck e lo stesso Tallahasse che, per qualche motivo, si ritroverà vestito prima da Babbo Natale, e poi da Elvis.

Insieme al trailer è stato diffuso anche un nuovo poster ufficiale del film:

Zombieland: Double Tap arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 18 ottobre, a dieci anni di distanza dall’uscita del primo capitolo. Questo trailer ha stuzzicato la vostra curiosità?