Aladdin passa il miliardo di dollari al box-office (e Il Re Leone è pronto ad emularlo): è record per Disney

29/07/2019

Continua la magia per il live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie, che sorpassa il miliardo d'incassi al box-office. Ma il Re Leone di Jon Favreau non si fa spaventare, e gli incassi totali di Disney salgono sempre più.

Il mondo è tuo... Disney!

La Casa di Topolino ha già registrato un altro anno da record al box-office... e siamo solo a luglio.

Cinque dei sei maggiori incassi di botteghino dell'anno, infatti, appartengono alla compagnia californiana, portando il suo record personale a quota 7,67 miliardi di dollari. Non solo: con 5,09 miliardi di dollari, Disney è diventato il primo studio a raggiungere i 5 miliardi al box-office internazionale.

Come fa notare anche Rebecca Rubin di Variety su Twitter, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4, Il Re Leone e Aladdin si trovano in cima alla classifica degli incassi nordamericani, e anche nel resto del mondo continuano a far registrare cifre impressionanti.

Globalmente, infatti, i titoli sopra elencati hanno guadagnato rispettivamente 2,79 miliardi (Avengers: Endgame), 1,1 miliardi (Captain Marvel), 1 miliardo (Aladdin), 962 milioni (Il Re Leone) e 917 milioni (Toy Story).

La pellicola diretta da Guy Ritchie ha superato ogni aspettativa, andando oltre i 340 milioni in casa e i 650 nel resto del mondo, rendendolo il quinto live-action Disney a superare la soglia del miliardo di dollari (gli altri sono stati Beauty and the Beast, Alice in Wonderland, Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma e Pirati dei Cairaibi: Oltre i Confini del Mare).

Inoltre, come segnalato anche da Deadline, il film è fonte d'orgoglio personale per Will Smith, essendo il lungometraggio di maggiore successo al botteghino della sua carriera, e lo stesso si può dire per Ritchie.

Intanto, anche Il Re Leone sta facendo sentire il suo ruggito forte e chiaro: a livello internazionale è riuscito a raggiungere la cifra di 611,9 milioni di dollari, che si sono andati ad aggiungere ai 350 domestici. Sia il film di Favreau che il Toy Story di Josh Cooley dovrebbero arrivare presto a tagliare anch'essi il traguardo del miliardo.

Ma i festeggiamenti per Disney non si chiuderanno certo qui: con l'arrivo di Maleficent - Signora del Male, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, non possiamo che aspettarci nuovi incassi da record.

Insomma, un 2019 decisamente Super.