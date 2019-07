È morta Russi Taylor, voce originale di Minnie Mouse e di Martin ne I Simpson

Celebrity I Simpson

Si spegne una delle voci più iconiche di Hollywood, addio a Russi Taylor.

Si è spenta all'età di 75 anni Russi Taylor, la storica doppiatrice di iconici personaggi dell'animazione come Minnie Mouse e Martin Prince dalla serie TV I Simpson.

Taylor era presente nel panorama delle doppiatrici da oltre 40 anni. Ha iniziato la sua carriera con William Hanna e Joseph Barbera della famosa casa di produzione Hanna-Barbera Productions Inc, dando la voce a personaggi della serie Risate con i Flintstones (The Flintstones Comedy Show) nei primi anni '80. Alla fine, però, lavorava per quasi tutti nel mondo dell'animazione, in particolare per Disney, dove è stata assunta nel 1986 per dare la voce a Minnie Mouse, un ruolo che avrebbe continuato a svolgere regolarmente per il resto della sua vita. Nel video, che potete vedere in testata a questo articolo, vengono mostrati molti dei personaggi ai quali ha dato la voce. Come potete vedere, infatti, la compagna di Topolino non è stato l'unico contributo di Taylor nella storia Disney, la doppiatrice ha anche interpretato Qui, Quo, Qua e Gaia nell'originale serie d'animazione DuckTales.

Negli anni '90 è stata inserita nel cast dei doppiatori della serie TV I Simpson, dove ha dato la voce al nerd Martin Prince, compagno di classe di Bart Simpson. Lo sceneggiatore statunitense John Weinstein la ricorda così:

Addio alla meravigliosa Russi Taylor, che ha portato tanta gioia a molti dei nostri personaggi preferiti come Martin Prince, Üter e molti altri de I Simpson, Disney e il mondo animato. #RIPRussiTaylor

Nel 2008, è stata riconosciuta come una leggenda Disney insieme a suo marito Wayne Allwine, ovvero la voce di Mickey Mouse. I due - che potete vedere nella foto qui sotto - si sono incontrati negli studi di registrazione e si sono sposati nel 1991. Sono rimasti insieme fino alla morte di Allwine nel 2009).

Disney Legends è un riconoscimento conferito ogni due anni ai talenti che hanno contribuito in maniera significativa alla storia di The Walt Disney Company.

HD Getty Images Russi Taylor e a suo marito Wayne Allwine

Un altro nome importante di Hollywood che probabilmente verrà onorato nell'immancabile video In Memoriam, proiettato durante la cerimonia per la premiazione dei premi Oscar.