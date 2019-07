TV News

Il consiglio di George Lucas per Jon Favreau? Ricordarsi sempre che il "vero pubblico" di ogni storia o mito (e anche di Star Wars) sono soprattutto i ragazzi.

Anche se alcune storie hanno un appeal universale, c'è sempre un pubblico di riferimento specifico a cui si rivolge il loro autore, e una saga come Star Wars, che ha emozionato generazioni intere, sembrerebbe non fare eccezione.

Con The Mandalorian di Jon Favreau, l'eredità di questo mondo verrà ancora una volta tramandata a un altro grande narratore, a cui il papà di Guerre Stellari, George Lucas, ha voluto ricordare un'importante lezione.

Ricorda, Jon: il vero pubblico di tutte le storie e i miti sono i ragazzi che un giorno diventeranno adulti.

Questo è il prezioso consiglio che Lucas avrebbe dato al regista di Iron Man e del remake de Il Re Leone, che è anche produttore e showrunner dello show di Disney+.

Durante un'intervista con GQ, infatti, lo stesso Favreau ha raccontato l'episodio, spiegando come l'affermazione di Lucas fosse in linea con il suo modo di fare.

È davvero un seguace della filosofia di Joseph Campbell [l'autore del saggio 'I mille volti dell'eroe', dove si parla, per l'appunto, del mito dell'eroe, n.d.R.].

E ha continuato elaborando ulteriormente il pensiero:

Possiamo godere di queste storie anche una volta adulti, ma se andiamo a vedere, il narrare riguarda impartire la saggezza della generazione precedente a quella successiva, e offrirle un contesto per come comportarsi e imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori. Questa è la speranza, che tu possa insegnare [ai ragazzi] come evitare tutte quelle avversità, ma anche come acquisire la saggezza [che ne deriva].

Chissà, dunque, come avrà applicato il consiglio Favreau in fase di realizzazione di The Mandalorian... Non ci resta che aspettare il debutto dello show per scoprirlo.