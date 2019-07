La biblica invasione di cavallette a Las Vegas: i video dal Nevada

Curiosità

Se avete qualcosa da farvi perdonare, adesso potete invocare l'invasione delle cavallette!

Sciami di insetti hanno invaso Las Vegas, la città del Nevada, qualche giorno fa (26 luglio 2019), facendo quasi sembrare che alcune parti della Città del Peccato siano state infestate da una peste biblica. Si tratta di cavallette di origine desertica con le ali pallide.

Questo è quello che l'entomologo dello stato del Nevada, Jeff Knight, ha dichiarato a CNN. I numeri degli insetti crescono dopo inverni piovosi e primavere, e questi sciami si mostrano quando fanno la loro migrazione annuale.

Knight ha detto:

Avremo voli in questo periodo dell'anno, migrazioni, e [le cavallette] si sposteranno verso nord.

Un rapporto della National Oceanic and Atmospheric Administration pubblicato in giugno ha incluso il Nevada come uno degli stati più umidi per i primi cinque mesi del 2019. Le recenti precipitazioni hanno quasi raddoppiato la media nazionale. Quindi, presumibilmente, i cambiamenti climatici hanno fatto aumentare il numero di cavallette che migrano verso il Nord America, facendo sì che un normale comportamento animale si trasformi in un evento biblico.

Le molte persone che hanno vissuto questa migrazione hanno registrato dei video incredibili. Ecco qui sotto alcuni dei filmati più impressionanti:

This is legit the linq rn pic.twitter.com/IIZTFTgsCv — andi🐮 (@grammyandoo) July 26, 2019

Qualcuno prova a rimuovere le cavallette da una porta:

Lo sciame, come in un film horror:

Questo naturale ma singolare evento chiama alla memoria una delle scene più memorabili del capolavoro di John Landis, The Blues Brothers.

Nella commedia musicale del 1980 c'è una sequenza in cui i due fratelli Blues (Jake interpretato da John Belushi ed Elwood interpretato da Dan Aykroyd) incontrano in un sottopassaggio, dal quale stanno cercando di scappare, l'ex promessa sposa di Jake (interpretata da Carrie Fisher) armata di mitragliatore, pronta a vendicarsi del torto subito (Jake l'ha abbandonata sull'altare).

Per farsi perdonare, Jake risponde così:

Questa volta, se qualcuno doveva sposarsi lo scorso giovedì a Las Vegas e non si è presentato è più che scusato!