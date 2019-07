Lucca Comics 2019, Chris Claremont e Jim Starlin ospiti della manifestazione

Fumetti

29/07/2019

Chris Claremont, il più importante autore dietro gli X-Men e papà di Legion, e il creatore di Thanos Jim Starlin saranno ospiti di Panini a Lucca Comics and Games 2019.

L'edizione 2019 di Lucca Comics & Games si preannuncia davvero imperdibile per i fan dei supereroi Marvel. Durante la manifestazione verranno infatti celebrati gli ottant'anni della Casa delle Idea, assieme ai venticinque anni di Panini Comics, storico editore italiano ormai punto di riferimento per gli amanti degli Avengers and Co.

Per festeggiare questo doppio anniversario, la casa editrice modenese ha deciso di far incontrare ai propri lettori due vere e proprie leggende viventi del fumetto Marvel: Chris Claremont e Jim Starlin., rispettivamente il più importante autore dietro gli X-Men e il creatore del possente Thanos.

Nato a Londra nel 1950, Claremont è colui che nel 1975 ha rivoluzionato il fumetto supereroistico prendendo le redini di Uncanny X-Men, testata che ha guidato per oltre vent'anni scrivendo alcune delle più memorabili avventure legate ai mutanti Marvel.

Sue sono infatti le immortali Giorni di un futuro passato, La saga di Fenice Nera e Dio ama, l'uomo uccide, tasselli fondamentali della storia editoriale degli Uomini X nonché tra le fonti di ispirazioni principali per le pellicole cinematografiche degli X-Men.

Particolarità della sua lunghissima gestione, che ha dato i natali a personaggi come Rogue, Gambit, Sabretooth, Kitty Pryde e Mystica, è stata quella di proporre trame che si sviluppavano non in pochi numeri ma in diversi anni, costruendo una saga pseudo-familiare di grande complessità.

Claremont è inoltre il creatore del potentissimo David Haller alias Legione, il mutante interpretato da Dan Stevens di cui potete seguire le gesta nella serie TV Legion, in onda in prima visione assoluta su FOX ogni mercoledì sera alle 21.

Jim Starlin è invece colui che ha esaltato al massimo la space opera nei fumetti Marvel.

Autore completo de La morte di Capitan Marvel, la prima graphic novel della Casa delle Idee, il fumettista e scrittore di Detroit è famoso per la creazione di una vasta cosmogonia di super-esseri dotati di straordinari poteri, il cui pilastro è il folle titano Thanos.

Nonostante il principale antagonista dei Vendicatori in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sia sicuramente il suo personaggio più celebre, Starlin è famoso anche per aver co-creato assieme a Steve Englehart la figura di Shang-Chi - Maestro del Kung Fu, protagonista assoluto di uno dei cinecomic della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Per incontrare Chris Claremont e Jim Starlin non vi resta che recarvi a Lucca Comics & Games 2019, che si terrà nella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.

Continuate a seguire MondoFox per tutti gli annunci e le novità sulla manifestazione.