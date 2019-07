AnimazioneCinema

di Silvio Mazzitelli - 29/07/2019 15:52 | aggiornato 29/07/2019 15:57

Lucky Red risponde sul proprio sito alle critiche rivolte contro gli adattamenti fatti da Gualtiero Cannarsi sui film dello Studio Ghibli dopo il caso Evangelion.

0 condivisioni

A distanza di circa un mese dal caso che ha visto una vera e propria rivolta popolare sul web per il nuovo adattamento di Neon Genesis Evangelion su Netflix, si torna a parlare dei problemi legati all'operato di Gualtiero Cannarsi, stavolta legato ai suoi lavori con i film dello Studio Ghibli fatti per Lucky Red.

Molti, probabilmente, hanno conosciuto il lavoro svolto in fase di adattamento di Cannarsi soltanto con l'uscita di Evangelion su Netflix lo scorso 21 giugno, andando incontro a frasi incomprensibili e parole ricercate usate a sproposito (secondo sempre quanto denunciato dai molti utenti infuriati dalla nuova versione italiana del famoso anime di Hideaki Anno).

In realtà molte persone si lamentano della questione adattamento da molto più tempo; Gualtiero Cannarsi, infatti, ha adattato la quasi totalità dei film dello Studio Ghibli.

HD Studio Ghibli

Sfruttando il clamore mediatico del caso Evangelion, molti utenti hanno deciso di iniziare a tempestare la pagina Facebook di Lucky Red con la richiesta di riadattare i classici Ghibli.

Dopo un po' di tempo dall'inizio di questo "assedio" virtuale, Lucky Red ha deciso di rispondere ai tanti utenti che chiedono a gran voce un rifacimento delle opere, pubblicando un post su Facebook che rimanda a un articolo sulla pagina ufficiale italiana dello Studio Ghibli.

L'articolo in questione è stato redatto in forma di FAQ, in cui i responsabili delle versioni italiane dei film Ghibli danno risposta alle domande più frequenti fatte dagli utenti.

Lucky Red risponde ai numeri che hanno fatto complessivamente i film dello Studio Ghibli in Italia, orgogliosa del successo di queste opere nel nostro paese e, soprattutto, del lavoro svolto da parte loro.

Gli spettatori sono stati complessivamente circa 700.000 (per l’esattezza 671.173), mentre sono più di un milione e mezzo le copie vendute in home video, tra dvd e blu-ray. Tutte le edizioni sono state curate negli aspetti tecnici, nei contenuti e nella creatività dal nostro reparto home video, approvate da Studio Ghibli e hanno ricevuto apprezzamenti positivi da parte di pubblico e critica.

L'azienda cinematografica ha anche risposto parlando dell'approvazione dello Studio Ghibli sui lavori di Cannarsi:

Certo. Per tutti i film Gualtiero Cannarsi ha lavorato a stretto contatto con Studio Ghibli, che ha approvato ogni singola fase del lavoro: dalla traduzione dei dialoghi alla scelta delle voci.

Studio Ghibli ha mai manifestato perplessità sull’operato di Gualtiero Cannarsi?

No, non è mai accaduto. Hanno sempre apprezzato e rispettato il lavoro di Cannarsi.

Tra i detrattori e i sostenitori di Cannarsi da anni è presente un dibattito riguardo le dinamiche riguardanti l'inizio della sua collaborazione con Lucky Red. Molti detrattori sostenevano il fatto che lui fosse stato scelto dopo essere stato consigliato a Lucky Red da alcuni fan di un forum dedicato proprio allo Studio Ghibli, cosa che è stata confermata dall'azienda stessa in questa risposta:

Quando Lucky Red ha acquisito il primo film dello Studio (Il Castello Errante di Howl, presentato in anteprima alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 2004) un gruppo di fan ha contattato l’azienda suggerendo, per la direzione del doppiaggio, il nome di Gualtiero Cannarsi, che aveva già in precedenza adattato alcuni titoli di Studio Ghibli, distribuiti da Buena Vista. La proposta è stata valutata e condivisa con i responsabili di Studio Ghibli, che hanno ritenuto valido il lavoro di Cannarsi e approvato la scelta del distributore.

Infine l'azienda ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di ridoppiare i film dello Studio Ghibli e che è soddisfatta di quanto fatto finora da Cannarsi.

Come già ampiamente chiarito, scegliere Gualtiero Cannarsi per gli adattamenti dei film Ghibli è stata una scelta che Lucky Red ha assunto in completo accordo con Studio Ghibli, pertanto tale decisione non verrà messa in discussione.

Lucky Red è dispiaciuta che il risultato non venga apprezzato da tutti gli utenti. D'altra parte il successo e il favore ricevuto in questi anni distribuendo il catalogo Ghibli in Italia, e dando ad esso una visibilità straordinaria, conforta l’azienda sul fatto che esista una grandissima schiera di sostenitori del proprio lavoro.

Com'è possibile verificare sotto il post di Lucky Red su Facebook, molti utenti non hanno però apprezzato le risposte dell'azienda, annunciando di non voler più sostenere economicamente le future opere animate giapponesi se adattate nuovamente da Cannarsi.

Cosa ne pensate delle risposte di Lucky Red? Siete d'accordo con le volontà portate avanti dai fan delle opere Ghibli?