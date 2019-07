Michelle Obama, Bill Gates, Emma Watson: gli uomini e le donne più ammirati del mondo

Celebrity

Secondo uno studio annuale, Michelle Obama, Bill Gates ed Emma Watson sono solo alcuni dei personaggi famosi ad essersi riconfermati ancora una volta tra i più ammirati al mondo.

Sono tanti i personaggi famosi ad avere il potere di ispirarci in meglio: siamo abituati a vederli nei social network, o in televisione, in streaming online su qualche piattaforma ed in generale a contatto con la nostra vita di tutti i giorni, quasi sempre lontani fisicamente ma comunque vicini a noi. Quanti e quali di questi, però, sono davvero persone da ammirare?

YouGov, una società inglese di ricerche di mercato ed analisi dei dati, ha avviato un sondaggio e stilato una classifica: tra i personaggi famosi più ammirati al mondo per il 2019 ci sono Michelle Obama, che si aggiudica una prima posizione nella classifica femminile al fianco di Bill Gates, anche lui in prima posizione per quanto riguarda invece la classifica maschile. Il sondaggio copre 41 paesi e chiede informazioni su uomini e donne agli intervistati, quest'anno oltre 42 mila. La famiglia Obama in particolare è in grande vantaggio quest'anno, non solo grazie al primo posto di Michelle ma anche grazie a Barack, l'ex presidente degli Stati Uniti è infatti al secondo posto nella classifica degli uomini ammirati! Solo Bill Gates è riuscito a batterlo.

Ma non solo! Sono moltissimi i nomi di cui avete sicuramente già sentito parlare: figure di spicco come il Dalai Lama, Oprah Winfrey, Jackie Chan ed Angelina Jolie.

Di seguito, riportiamo la classifica maschile con le venti preferenze:

Bill Gates Barack Obama Jackie Chan Xi Jinping Jack Ma Narendra Modi Cristiano Ronaldo Dalai Lama Lionel Messi Vladimir Putin Warren Buffett Amitabh Bachchan Ellon Musk Donald Trump Papa Francesco Shahrukh Khan Imran Khan Salman Khan Recep Tayyip Erdoğan Andy Lau

E la classifica femminile:

Michelle Obama Oprah Winfrey Angelina Jolie Regina Elisabetta II Emma Watson Malala Yousafzai Peng Liyuan Hillary Clinton Tu Youyou Taylor Swift Madonna Angela Merkel Deepika Padukone Priyanka Chopra Ellen DeGeneres Aishwarya Rai Sushmita Sen Theresa May Melania Trump Yang Mi

Solo due nuovi uomini si uniscono alla classifica di quest'anno, entrambi attori indiani: Shahrukh Khan e Salman Khan. Le prime venti donne più ammirate vedono, invece, cinque nuovi volti. Due sono sposate con i leader mondiali: Melania Trump, moglie di Donald, e la cantante cinese Peng Liyuan, moglie del presidente Xi Jinping. A loro si aggiungono la scienziata cinese Tu Youyou, l'attrice indiana Sushmita Sen e la conduttrice di talk show Ellen DeGeneres.

Il mondo dello spettacolo domina l'elenco femminile, con dodici delle donne più ammirate che sono attrici, cantanti o presentatrici televisive - anche se alcune, come Emma Watson ed Angelina Jolie, sono allo stesso modo famose per il loro lavoro umanitario. Al contrario, l'elenco degli uomini più ammirati contiene molte più persone provenienti da contesti politici, commerciali e sportivi.

Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo e il Primo Ministro pakistano Imran Khan sono entrambi rispettivamente saliti di tre posizioni, al settimo e diciassettesimo posto rispetto allo scorso anno. L'attrice indiana Aishwarya Rai è scesa più in basso, raggiungendo il sedicesimo posto.

Emma Watson, interprete di Hermione Granger nella saga di Harry Potter per oltre dieci anni, è tra le più giovani presenti nella classifica del 2019, ma di certo non si fa valere meno delle altre donne: ha frequentato l'Università Brown e l'Università di Oxford, laureata in letteratura inglese, femminista ed importante attivista per i diritti delle donne. È inoltre un ambasciatrice delle Nazioni Unite ed ha anche avviato un club di libri femministi online, chiamato "La nostra mensola condivisa" come riportato da Mental Floss. La Watson ha recentemente partecipato al suo primo incontro ufficiale sulla parità di genere del G7. Nella sua pagina Goodreads la descrizione dice: "Come parte del mio lavoro con le donne dell'ONU, ho iniziato a leggere più libri e saggi possibili sull'uguaglianza tra esseri umani". Un esempio per tutte le ragazze giovani che aspirano a diventare come lei. L'attrice si è aggiudicata un ottimo quinto posto, subito dietro a figure di spicco come Michelle Obama, Oprah Winfrey, Angelina Jolie e la Regina Elisabetta.

Malala Yousafzai è un'attivista pakistana di soli 22 anni, occupa la sesta posizione della classifica femminile ed è inoltre la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace: nota per il suo impegno nell'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione, bandito da un editto dei talebani, delle donne della città di Mingora, nella valle dello Swat. La ragazza era diventata famosa già dall'età di 11 anni per il blog, da lei curato per la BBC, nel quale documentava il regime dei talebani pakistani. Nel 2012 è sopravvissuta ad un attentato terroristico a bordo del pulmino scolastico su cui lei tornava a casa da scuola. Ihsanullah Ihsan, portavoce dei talebani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato, sostenendo che la ragazza “è il simbolo degli infedeli". Studia filosofia, politica ed economia all'Università di Oxford, dove si è trasferita.

Bill Gates non è solo il fondatore, nonché amministratore delegato, di Microsoft: l'imprenditore è infatti anche noto per il suo impegno umanitario. Insieme alla moglie ha fondato nel 2000 la Fondazione Bill & Melinda Gates, organizzazione umanitaria privata che si occupa di combattere malattie come l'AIDS nel terzo mondo. Nel 2015 viene lanciata l'iniziativa chiamata The Global Goals, che vede Bill e sua moglie Melinda protagonisti insieme ad altri attivisti tra i quali Malala Yousafzai, Stephen Hawking e Meryl Streep. I leader mondiali si impegnano a rispettare 17 obiettivi globali tra cui eliminare la povertà estrema, sistemare il cambio climatico e combattere le disuguaglianze. L'uomo si è aggiudicato un meritatissimo primo posto in classifica.

Negli Stati Uniti in particolare, come precedentemente specificato, l'ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle sono gli uomini e le donne più ammirati. Barack Obama è seguito da Donald Trump, Clint Eastwood, Bill Gates e Dwayne Johnson. Le donne più popolari negli Stati Uniti dopo Michelle Obama sono Ruth Bader Ginsburg, Melania Trump, Ellen DeGeneres e la regina Elisabetta II. Tre dei contendenti presidenziali democratici entrano anche nella lista più ammirata d'America: Joe Biden è il sesto uomo più ammirato negli Stati Uniti, seguito da Bernie Sanders al settimo posto. Elizabeth Warren è la tredicesima donna più ammirata nel paese. Non sono però le uniche figure politiche nella lista: Condoleezza Rice ed Hillary Clinton sono la settima e l'ottava donna più ammirata del paese, seguita immediatamente dall'ex ambasciatore Nikki Haley. Ivanka Trump è l'undicesima donna più ammirata negli Stati Uniti.

Di seguito, riportiamo la classifica maschile con le dieci preferenze negli Stati Uniti:

Barack Obama Donald Trump Clint Eastwood Bill Gates Dwayne Johnson Joe Biden Bernie Sanders Dalai Lama Papa Francesco Will Smith

E la classifica femminile, con le dieci preferenze negli Stati Uniti:

Michelle Obama Ruth Bader Ginsburg Melania Trump Ellen DeGeneres Regina Elisabetta II Oprah Winfrey Condoleeza Rice Hillary Clinton Nikki Haley Malala Yousafzai

A dicembre YouGov ha raccolto delle votazioni in 41 diversi paesi, chiedendo semplicemente loro: "Chi ammirate di più al mondo?".

Le risposte sono state poi utilizzate per compilare un elenco con le venti donne ed i venti uomini più influenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sono stati nominati in almeno quattro paesi. Altre dieci figure locali popolari sono state aggiunte alle liste per i singoli paesi.

A gennaio hanno quindi utilizzato le liste per sondare ciascuno dei 41 paesi, ponendo due semplici domande: "chi ammiri veramente?" dove gli intervistati avevano la possibilità di nominare più di una persona, e "chi ammiri di più?" dove potevano sceglierne soltanto una. Tutti i sondaggi sono stati condotti online, ma in molti paesi l'accesso ad internet è basso al punto in cui si potrebbe dire che il campione è rappresentativo della popolazione online. I paesi in cui la percentuale totale di persone con la possibilità di avere un accesso ad internet è inferiore al 60% sono Cina, Egitto, India, Indonesia, Pakistan e Sudafrica.