Miejsce Odrzańskie, il villaggio polacco dove da 9 anni nascono solo femmine

Nel Bronx ci sarà una strada in onore di Stan Lee: New York conferma la decisione

Tenta di usare una falsa carta d'identità di Thor per comprare marijuana in Canada

Nel Bronx ci sarà una strada in onore di Stan Lee: New York conferma la decisione

Tenta di usare una falsa carta d'identità di Thor per comprare marijuana in Canada

Sono arrivato in paese, ho sposato una ragazza del luogo e ho avuto due figlie. Mi piacerebbe avere un figlio ma è probabilmente poco realistico. Anche il mio vicino ha provato e ha avuto due ragazze. Penso che le donne qui non diano alla luce maschi.

Non c’entrano né fanatismo e neppure maschilismo, bensì una situazione fuori dal comune. A Miejsce Odrzańskie , questo il nome del paesino, nascono solo bambine . La popolazione è composta da meno di 300 abitanti e la maggior parte di essi sono donne. Come riporta The First News , l’ultimo bambino maschio è nato 12 anni fa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok