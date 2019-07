CinemaCelebrity

di Silvio Mazzitelli - 29/07/2019 09:33 | aggiornato 29/07/2019 09:45

Su Twitter è stato riscoperto un cameo del famoso attore in un vecchio film degli anni '80 in un ruolo davvero strano.

2 condivisioni

Le star di Hollywood non sono sempre state all'apice del successo, anche loro sono partite dal basso spesso con parti secondarie in film a basso budget ormai dimenticati dal tempo.

Spesso alcune di queste vecchie apparizioni hanno dato lustro alla pellicola dopo l'acquisizione dello stato di celebrità da parte di un determinato attore. Altre volte, invece, sono rimaste sepolte nella quantità industriale di film prodotti in America ogni anno. A volte queste ultime vengono riscoperte per puro caso, proprio come per un cameo di Nicolas Cage appena scovato.

L'attore è stato "scoperto" dall'utente Twitter Alex Navarro in un vecchio film degli anni '80, nemmeno uscito al cinema, ma soltanto in videocassetta. Il film è del 1989 ed era intitolato Never on Tuesday e ha come protagonisti Peter Nerg e Claudia Christian.

there is a direct to video movie from the late '80s that Nicolas Cage randomly appears in. this is the entirety of his performance. pic.twitter.com/j0YcJSJ8Oy — A Cruel Angel's Beavis (@alex_navarro) July 24, 2019

Come ci svela il sito Nerdist, Nicolas Cage appare in un cameo di soli 60 secondi all'interno del film, interpretando un personaggio folle con indosso una parrucca davvero strana e un improbabile naso finto.

La sinossi del film rivela:

Dopo un incidente in un'autostrada posta in mezzo al deserto, due amici e una donna, di cui i due sono innamorati, attendono l'arrivo di qualcuno che li possa aiutare. Sfortunatamente gli unici a fermarsi sono soltanto criminali o persone eccentriche e completamente pazze.

Nicolas Cage interpretava proprio una di queste persone che cercava di dare un passaggio ai poveri protagonisti. Tra gli altri cameo famosi all'interno del film c'era anche quello di Charlie Sheen.

Avreste mai pensato di vedere Nicolas Cage in un ruolo così folle? Sicuramente la star di Hollywood ci ha abituato a molti strani ruoli nel corso della sua carriera.