Dopo l'esplosione del Vesuvio, che inizia a eruttare rifiuti su tutto il territorio nazionale, Romolo, Giuly, e i loro promessi sposi dovranno unirsi in un'improbabile alleanza per sfuggire alle terribili macchinazioni dell'asse Milano-Napoli.

La seconda stagione di Romolo + Giuly è in arrivo, in esclusiva su FOX, a partire dal 16 settembre , il lunedì in prima serata.

Cambio di Stagione è disponibile su MondoFox.it, per divertirci con le improbabili avventure dei protagonisti abbandonati a loro stessi in attesa di tornare nella storia che li ha resi celebri.

La stanza in cui i protagonisti di Romolo + Giuly sono stati rinchiusi in attesa di conoscere il loro destino è stata affidata a loro, al loro controllo... E sappiamo già che finirà male.

Stavolta, però, nel nuovo episodio di Cambio di Stagione - la webserie che ci mostra cosa fanno i personaggi in attesa della stagione 2 di Romolo + Giuly - la combinano davvero grossa. Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica), il duo comico scelto per interpretare, appunto, le guardie di Roma Nord, chiacchierano fuori dal Limbo dei Personaggi.

Le Coliche sono protagonisti del nuovo episodio di Cambio di stagione, la web serie in cui i personaggi di Romolo + Giuly ci mostrano cosa fanno mentre aspettano di tornare in TV. Guarda il video con noi!

