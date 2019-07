Non perdeteli, solo su FOX, dal 22 agosto in prima serata!

Sfruttando il prezzo basso, l’altissimo grado di dipendenza e l’abbondanza di prodotto disponibile, gli spacciatori diedero il via a quella che è diventata tristemente famosa come l’epidemia di crack.

Il coinvolgimento della CIA, ritenuta responsabile di aver agevolato l’arrivo del crack negli Stati Uniti per interessi di politica estera, è rappresentato dal personaggio dell’agente operativo Teddy McDonald (Carter Hudson, A Crime to Remember).

La serie di John Singleton (Boyz n the Hood - Strade violente, Poetic Justice), Eric Amadio (After Sex - Dopo il sesso, Stuntmen) e Dave Andron (Justified - L'uomo della legge, Knight Rider) racconta l'arrivo del crack, la nuova droga che avrebbe dominato il mercato e cambiato il volto della città, nella Los Angeles dei primi anni '80.

Avidità, pericolo, impossibilità di fidarsi di chiunque: con questo, e con i clienti di alto livello con i quali d'ora in poi vuole trattare, dovrà vedersela Franklin Saint (Damson Idris, Black Mirror, Farming) nella terza stagione di Snowfall , in prima visione assoluta su FOX da giovedì 22 agosto, a poche settimane di distanza dal debutto sugli schermi USA di FX.

