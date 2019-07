The Continental sarà un prequel di John Wick: i nuovi dettagli sulla serie TV

TV NewsCinema

29/07/2019

La nuova serie televisiva The Continental, spin-off di John Wick, sarà ambientata molto tempo prima degli eventi accaduti nella saga action con Keanu Reeves.

Stando a quanto emerso nel corso del panel della Television Critics Associations, The Continental - serie televisiva spin-off di John Wick - è attualmente in fase di sviluppo e dovremo attendere ancora molto prima del suo debutto sul piccolo schermo.

A parlare dell'adattamento televisivo del noto franchise con Keanu Reeves, come riportato da The Wrap, è stato il CEO di Starz Jeffrey Hirsch che ha ammesso che la serie non arriverà prima dell'uscita nelle sale di John Wick 4 - prevista per il 21 maggio 2021.

È improbabile che la serie preceda l'uscita di John Wick 4, al punto in cui siamo adesso. La data della pellicola è già stata stabilita, mentre noi siamo nella prima fase di sviluppo del progetto.

Hirsch ha poi spiegato che The Continental sarà un prequel, ambientato molto tempo prima degli eventi raccontati nelle pellicole della saga ed esplorerà le origini del famoso hotel.

La serie televisiva sarà ambientata molto prima nella storia dell franchise. Sarà uno sguardo nuovo sull’hotel Continental e su come è nato John Wick. È molto indietro nel tempo.

Come sappiamo, il protagonista di John Wick, Keanu Reeves, sarà uno dei produttori esecutivi della serie ma al momento non è chiaro se il suo personaggio apparirà negli 8 episodi che comporranno The Continental. Su questo argomento Jeffrey Hirsch non è si voluto sbilanciare:

Questa è una buona domanda a cui non ho una risposta. È un grande franchise, e non vediamo l'ora di vedere la serie TV sul network.

Prodotta da Starz, a firmare la sceneggiatura di The Continental è Chris Collins (I Soprano), che sarà anche produttore e showrunner della serie TV. Tra gli altri produttori troviamo Basil Iwanyk della Thunder Road Pictures, lo sceneggiatore Derek Kolstad, David Leitch e Chad Stahelski, già regista e ideatore dell'intera saga di John Wick.

La serie prequel arricchirà un franchise che finora ha ottenuto un ottimo successo al botteghino guadagnando oltre 570 milioni di dollari in tutto il mondo, grazie soprattutto agli incassi di John Wick 3 - Parabellum (più di 300 milioni di dollari).