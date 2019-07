Cinema

di Silvia Artana - 29/07/2019 16:04 | aggiornato 29/07/2019 16:08

Uno stalker che precipita in modo inarrestabile nella follia e nella violenza. In The Fanatic, John Travolta si mette alla prova in un ruolo che sembra destinato a lasciare il segno.

1 condivisione

Dopo la poco fortunata e molto polemica esperienza in Gotti - Il primo padrino, John Travolta si prepara a tornare al cinema in The Fanatic, che lo vede impegnato nel ruolo di uno stalker. Quiver Distribution ha condiviso il primo trailer (che trovate in copertina all'articolo) e le immagini anticipano quella che ha tutto l'aspetto di una storia inquietante ai limiti dell'orrore.

Nel film (che inizialmente prendeva il titolo dal nome del protagonista, Moose), l'attore interpreta un fan ossessionato da un attore famoso, Hunter Dunbar. Quando finalmente ha l'occasione di incontrarlo, le cose non vanno come immaginava e l'uomo comincia a seguire il proprio beniamino in cerca del rapporto che sente di meritare.

All'inizio, Moose è innocuo e per certi versi patetico nel suo tentativo di stabilire un contatto con Dunbar. Ma poi il suo comportamento cambia e scivola in modo inarrestabile in una deriva di follia e violenza.

The Fanatic è diretto da Fred Durst, cantante e co-fondatore dei Limp Bizkit (alla sua terza prova dietro la macchina da presa, dopo The Education of Charlie Banks e Una squadra molto speciale) e a quanto pare è ispirato all'esperienza con uno stalker vissuta in prima persona dal musicista.

Come riportava qualche settimana fa MovieWeb, il film avrebbe dovuto essere presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019. Ma all'ultimo minuto, Travolta avrebbe annullato la sua partecipazione e di fatto avrebbe bloccato la presentazione della pellicola, perché non sarebbe stato soddisfatto del montaggio finale. Secondo i rumor, l'attore avrebbe chiesto di realizzare una nuova versione sotto la sua supervisione.

Non è chiaro cosa non convincesse Travolta, tanto più che MovieWeb scriveva che le voci sul film erano positive. Ma un'ipotesi avanzata dal sito e ripresa nei giorni scorsi da Comic Book è che l'attore fosse "nervoso per il debutto di un personaggio estremo [come Moose, n.d.r.]".

First Poster for John Travolta's Stalker-Thriller 'The Fanatic' - Directed by Fred Durst of Limp Bizkit pic.twitter.com/X1B9wDcw8u — Core of Movies (@CoreofMovies) May 18, 2019

In attesa di vedere in azione lo stalker di Travolta, è interessante osservare che la vittima del suo personaggio è interpretata da Devon Sawa (Final Destination, Nikita), ovvero il fan ossessionato da Eminem nel video di Stan.

La canzone è entrata prepotentemente a fare parte della cultura pop e il titolo è diventato un neologismo per indicare le persone che hanno un rapporto di amore, ammirazione e immedesimazione ai limiti del patologico con le celebrità.

Come scrive Entertainment Weekly, The Fanatic arriverà nei cinema USA il 30 agosto 2019 e dal 6 settembre sarà disponibile in streaming.

Se vi incuriosisce, restate sintonizzati per conoscere la data di uscita italiana e maggiori informazioni sulla distribuzione.