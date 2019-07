Todd Phillips crede che il suo Joker arriverà agli Oscar

Cinema

di Alice Grisa - 29/07/2019 15:03 | aggiornato 29/07/2019 15:05

Joker potrebbe avere un futuro sfolgorante, sia alla Mostra di Venezia che agli Oscar: c’è chi è pronto a scommettere che il film sul supercattivo vincerà qualche statuetta.

1 condivisione

Gli obiettivi di Warner Bros. con il nuovo cinecomic di Joker sono ambiziosissimi. La pellicola, diretta da Todd Phillips, sarà nei titoli in concorso dalla 76 Mostra del Cinema di Venezia e, contestualmente, volerà anche verso Toronto.

Questi primi risultati non fanno altro che attestare una direzione chiara e netta, da parte della major, di svoltare qualitativamente, indirizzando il mondo dei film ispirati ai fumetti verso un’autorialità più apprezzata e stimata.

In realtà la corsa di Joker potrebbe puntare a traguardi ancora più stellari, come le statuette degli Oscar. Il direttore artistico del Festival del cinema di Venezia Alberto Barbera ha già dichiarato che Joker è il film più sorprendente della manifestazione in laguna.

Parlando con Variety, Barbera ha svelato che quest’anno, a differenza dello scorso con A Star is Born non in concorso, la casa di produzione vuole giocarsi il tutto per tutto.

Sì, come al solito [Warner] aveva dichiarato di preferire una situazione ‘più protetta’ [come in "A Star Is Born" dell'anno scorso, a Venezia ma fuori concorso]. Ma poi Todd Phillips ha detto la sua: ‘Non mi interessa se corro il rischio di non vincere. Perché non dovrei andare in competizione quando so cosa abbiamo in mano?’.

HD Getty Images Todd Phillips, regista di Joker

La “carne al fuoco”, per usare una metafora popolare, ha scatenato l’attesa per una pellicola che racconterà la genesi criminale del supernemico di Batman, un comico fallito, emarginato dalla società di cui avrebbe voluto far parte.

Sempre Barbera ha parlato di un potenziale futuro di Joker nel contesto dell’Academy: il direttore prevede che “il film andrà direttamente agli Oscar”. Dal canto suo, Phillips si sente molto sicuro del proprio film, ed pronto a rischiare il Leone d’Oro.

Come finirà? Non vediamo l’ora di vedere il film!