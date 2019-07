Bugha è il campione del mondo di Fortnite: trofeo e 3 milioni di dollari per la nuova star degli eSport

Videogames

30/07/2019

Alla Fortnite World Cup 2019 di New York City ha trionfato il sedicenne statunitense Bugha. Per lui, oltre all'ambito trofeo, il primo premio da 3 milioni di dollari. È ancora il caso di parlare 'solo' di videogiochi?

Quella degli eSport è oggi una realtà che non può essere sottovaluta e definire Fortnite, FIFA, Rainbow Six o Call of Duty (per citarne alcuni) 'solo' dei videogiochi è forse riduttivo. Tornei con player provenienti da ogni parte del globo sono ormai all'ordine del giorno e in palio ci sono premi da milioni di dollari.

Il titolo lanciato nel 2017 da Epic Games e People Can Fly è oggi il più giocato e seguito al mondo, per la fortuna di Ninja, DrLupo e altri player che con le dirette su Twitch - e altri progetti legati a Fortnite - hanno trovato una vera e propria miniera d'oro. L'annuale Mondiale, tenutosi all'Arthur Ashe Stadium di New York City dal 26 al 28 luglio, ha radunato i migliori player in circolazione e fan da tutto il mondo. A conquistare l'ambito primo premio da 3 milioni di dollari (e la coppa con l'ormai iconico bus) è stato il sedicenne Kyle 'Bugha' Giersdorf.

Il giovane statunitense, in Giocatore Singolo nella più popolare modalità Battle Royale, ha superato gli altri 99 contendenti con un ampio margine, ottenendo un totale di 59 punti. La medaglia d'argento è andata a Harrison 'Psalm' Chang, per lui 33 punti e quasi 2 milioni di dollari in premio. Al gradino più basso del podio (tutto statunitense) Shane 'EpikWhale', con 32 punti e un bottino da 1 milione e 200mila dollari.

Per la World Cup 2019 è stato scelto un sistema di calcolo del punteggio che ha dato più valore al numero di eliminazioni in-game, per evitare che alcuni giocatori semplicemente si nascondessero lasciando agli altri lo 'sporco lavoro'.

Epic Games Fortnite World Cup 2019: per Bugha il primo premio da 3 milioni di dollari

Per Bugha, ora probabilmente il membro più famoso del team Sentinels, la Fortnite World Cup 2019 è il primo grande titolo conquistato, ma avrà l'occasione di aggiungere altri trofei alla propria collezione con nuovi tornei già annunciati da Epic Games. Come nel caso di Ninja o DrLupo, giocare a Fortnite è diventato per il neo-campione del mondo un vero e proprio lavoro, con allenamenti quotidiani da incastrare nella tipica agenda di un adolescente.

Giersdorf occupa ora un posto nell'olimpo dei più forti giocatori di Fortnite e con la vittoria del Mondiale è aumentata anche la sua popolarità. A poche ore dalla vittoria del titolo, Bugha è stato uno degli ospiti del seguito The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha fornito qualche dettaglio sulla sua routine da giocatore professionista:

Avete seguito il Mondiale di Fortnite? Cosa ne pensate dell'inarrestabile successo del titolo di Epic Games?