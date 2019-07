Cruella inizia una nuova fase del casting: Paul Walter Hauser e le ultime novità

Dopo l'ingaggio di Emma Stone nel ruolo della protagonista Crudelia De Mon, proseguono i casting di Cruella. Secondo quanto riportato in esclusiva da The Wrap, Paul Walter Hauser è in trattative per unirsi al cast del nuovo live-action Disney incentrato sulla famosa cattiva de La Carica dei 101.

L'attore comico americano potrebbe così tornare a lavorare con il regista Craig Gillespie, dopo l'esperienza in Tonya, che dirigerà il lungometraggio dedicato a Crudelia De Mon. Nel cast del film, oltre ad Emma Stone, sarà presente anche il premio Oscar Emma Thompson nel ruolo dell'antagonista.

La pellicola è attesa nei cinema statunitensi per il 23 dicembre del 2020 e racconterà le origini di Crudelia De Mon e di come è diventata la perfida villain che abbiamo conosciuto nel classico d'animazione Disney del 1961.

Al momento la produzione non ha rivelato alcun dettaglio riguardo il ruolo che andrebbe a ricoprire Paul Walter Hauser. Tuttavia sui social media sono iniziate a circolare le prime ipotesi che vedrebbero l'attore nei panni di Horace, uno dei due futuri scagnozzi di Crudelia. Ad affermarlo su Twitter è stato Skyler Shuler, caporedattore di DisInsider.

For those asking, Hauser will play Horace, who becomes one of Cruella’s henchmen. Jasper is expected to be played by a black actor. https://t.co/oMyB5NpiCD pic.twitter.com/AcPKEXFYjA