Da Sony la soluzione hi-tech al caldo estivo: il condizionatore indossabile

di Pasquale Oliva - 30/07/2019 12:52

Atteso per il 2020 il condizionatore portatile e indossabile di Sony. Basato sull'Effetto Peltier, rinfresca d'estate e riscalda d'inverno.

Siamo in piena estate e il caldo, in alcuni giorni, diventa insopportabile. Mare, bibite rinfrescanti e ambienti con aria condizionata potrebbero essere le soluzioni più comode ed efficaci per combattere l'afa, ma Sony vuole puntare più in alto. L'ultimo prodotto hi-tech dell'azienda giapponese è infatti un condizionatore portatile e - in un certo senso - indossabile.

Reon Pocket è il nuovo accessorio dell'azienda nipponica, un piccolo condizionatore dalle dimensioni di una classica power bank da disporre in apposite tasche di t-shirt speciali. Il lancio del dispositivo è previsto per l'estate del prossimo anno (ad agosto 2019 dovremmo accontentarci dei rimedi tradizionali), con la pagina del crowfunding già attiva. L'obiettivo minimo è comunque già stato raggiunto, quindi - salvo improvvisi ripensamenti - il dispositivo sarà prodotto.

HD Sony Reon Pocket, il condizionatore portatile e indossabile

Alla base del Reon Pocket vi è il fenomeno termoelettrico noto come Effetto Peltier, ovvero l'emissione o l'assorbimento di calore mediante una corrente elettrica che passa tra due metalli o semiconduttori in contatto. L'accessorio si controlla con l'apposita companion app, ma è prevista anche una modalità automatica, ed è in grado di abbassare la temperatura corporea di 13 gradi in estate e alzarla di 8 gradi in inverno. Inoltre, stando a quanto comunicato dal colosso tech, con un singolo ciclo di ricarica (tramite porta USB-C) sono garantite 24 ore di autonomia.

Un benefico dispositivo per tutte le stagioni (con un prezzo compreso tra i 100 e i 160 euro) ma che potrebbe dare sollievo solo ai fortunati clienti in Giappone. Il lancio sul mercato è programmato per marzo 2020, in tempo quindi per le Olimpiadi che si terranno a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

HD Sony Reon Pocket rinfresca d'estate e riscalda d'inverno

Arriverà anche in Europa? Lo speriamo!