Google Pixel 4 con Motion Sense e Face Unlock: potrà essere utilizzato con le air gesture

In attesa della presentazione di ottobre, Google ha svelato due nuove funzioni del Pixel 4. Motion Sense e Face Unlock sono le prime novità dello smartphone, entrambe basate su Soli.

Google sembra ormai averci preso gusto e sta gradualmente svelando prima del tempo le novità di Pixel 4, smartphone top di gamma la cui presentazione è attesa per ottobre 2019. Dopo aver condiviso una prima immagine (seppur povera di dettagli) della scocca posteriore del dispositivo, Big G ha rivelato nuove funzioni di quest'ultimo. Il futuro della linea Pixel passa da Soli.

Motion Sense e Face Unlock

Con un post sul blog ufficiale (che ha colto un po' tutti di sorpresa), Google conferma che il Pixel 4 sarà il primo smartphone con il chip Soli, ovvero un radar in grado di riconoscere le air gesture. Una versione in miniatura della tecnologia utilizzata da anni per rilevare superfici e oggetti.

È la stessa tecnologia che da decenni viene utilizzata per misurare superfici e oggetti di grandi dimensioni. Abbiamo sviluppato una versione miniaturizzata di quest'ultima, posizionata nella parte alta del Pixel 4 ed in grado di percepire movimenti in prossimità dello smartphone. Combinando unici algoritmi del software con l'avanzato hardware del sensore, può riconoscere gesture e la prossimità dell'utente.

Il Motion Sense consentirà di passare da un brano all'altro, silenziare chiamate in entrata e posporre una sveglia con semplici gesture. Una funzione, dichiara Google, in costante evoluzione, che migliora insieme ai Pixel. Tuttavia, si legge, non sarà purtroppo disponibile in tutti i mercati. Il perché di questa scelta è ancora ignoto.

Altra novità di spicco del Pixel 4 è il Face Unlock, che manda - forse - in pensione il sensore per le impronte digitali. Proprio come la concorrenza (Apple e Samsung, ad esempio), Google ha deciso di optare per una serie di sensori che insieme consentono il riconoscimento del volto di un utente, in diverse condizioni di luminosità - come il Face ID degli ultimi iPhone - e in quasi tutti gli orientamenti.

HD Google Il sistema di sensori di Pixel 4 per le nuove funzioni Motion Sense e Face Unlock

Anche in questo caso è determinante il contributo di Soli. Questo in modo proattivo mette in moto i sensori del Face Unlock, riconoscendo la volontà dell'utente di sbloccare lo smartphone. Come altri sistemi della stessa famiglia, quello sviluppato da Google potrà essere utilizzato anche per autorizzare pagamenti e accedere a servizi supportati.

Sicurezza

La tutela della privacy degli utenti deve essere un obbligo per le aziende impegnate nel vasto settore degli smartphone e in quelli ad esso relativi. Google questo lo sa bene (nonostante le recenti polemiche intorno a Google Assistant) e precisa che la tecnologia per il riconoscimento dei volti del Pixel 4 effettua tutte le operazioni sullo smartphone e che nessun dato viene condiviso con altri servizi Google o terzi. I dati raccolti con il Face Unlock, si legge nel post dell'azienda di Mountain View, saranno memorizzati solo sul chip di sicurezza Titan M.

