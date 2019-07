Halo Infinite: nel trailer dell'E3 c'è un messaggio segreto di Cortana

L'E3 2019, complice l'assenza di Sony, è stato quello di Nintendo e Microsoft.

Se la prima ha sedotto stampa e appassionati con una valanga di titoli in uscita su Switch, la seconda ci ha permesso di dare una rapida sbirciata al futuro del gaming, andando a snocciolare le specifiche tecniche ufficiali di Xbox Scarlett, la sua console next-gen. Console che, al lancio, sarà accompagnata nientemeno che da Halo Infinite.

La prossima iterazione della saga FPS che ha consegnato alla gloria Master Chief si è mostrata ancora una volta sul palco della kermesse losangelina con un trailer intenso ed emozionante, in cui ha fatto una fugace apparizione anche l'amatissima Cortana:

Lo stesso filmato, denominato Discover Hope, che oggi è tornato alle cronache. A più di un mese dalla pubblicazione, un utente ha infatti scoperto un messaggio audio al suo interno, lasciato presumibilmente proprio dalla intelligenza artificiale del colosso di Redmond. In un preciso momento del cinematic trailer al quale abbiamo assistito - al minuto 3:33 -, appare a schermo quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un codice a barre rosso. Un utente, conosciuto su Twitter con il nome di Xepyal, ha scoperto trattarsi di un codice QR il quale, una volta ricostruito, dava libero accesso a questo messaggio audio di circa 40 secondi.

This is how I got it, took multiple screenshots of the red bars and put them all together, then I had to make the QR code pic.twitter.com/Rjitz6W2Sw