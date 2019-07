Hitman sarà una trilogia: lavori già in corso per il terzo episodio

Dal suo esordio nel 2000, la serie Hitman ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Con delle meccaniche sandbox, che consentono al giocatore di esplorare i livelli e di ingegnarsi per uccidere i bersagli del sicario protagonista facendo in modo che sembri un incidente, il franchise è arrivato anche al cinema con due pellicole, uscite nel 2007 e nel 2015. Ora, si prepara all'ennesimo appuntamento con il mondo videoludico.

Abrak non ha escluso che Hitman 3 possa anche tornare al modello di distribuzione di Hitman: quello a episodi . Di mese in mese, gli sviluppatori pubblicavano un nuovo scenario con missioni annesse, offrendo così ai giocatori la possibilità di padroneggiare il precedente, prima di passare al prossimo. Con Hitman 2, invece, si scelse un approccio tradizionale, con tutte le ambientazioni che erano già disponibili fin dal giorno di debutto del gioco.

L'idea di IO Interactive porterà avanti quanto visto in Hitman 2, che dopo la sua uscita faceva da hub , per coloro che avevano acquistato anche il primo gioco, consentendo di accedere a tutte le mappe e i contenuti direttamente dal suo interno, senza più distinzione tra le missioni di Hitman e quelle del secondo capitolo. In futuro, la software house conta di fare lo stesso con la terza uscita, che raccoglierà i contenuti di tutti e tre i giochi (a patto che abbiate acquistato i due precedenti).

Hitman è una trilogia. C'è un futuro luminoso, la completa realizzazione di quel World of Assassination [lo slogan della serie, n. d. r.]: quando sarà completo, sarà un grosso gioco con tutte le location, che andranno da Parigi nel primo Hitman all'ultimo scenario che ci sarà in Hitman 3.

Nel corso del documentario dedicato a Hitman da NoClip , il CEO Hakan Abrak ha confermato che, nei piani della software house, la rinascita di Hitman è stata pensata come una trilogia. Dopo l'uscita di Hitman nel 2016 in collaborazione con Square Enix e dopo quella di Hitman 2 nel 2018 con pubblicazione a cura di Warner Bros., IO Interactive è ora concentrata su Hitman 3 .

La serie Hitman , rilanciata nel 2016 con un reboot, sarà una trilogia . Lo ha confermato IO Interactive , software house danese autrice delle avventure dell'Agente 47, che si prepara anche al lancio di un gioco ancora non annunciato e che sarà una nuova proprietà intellettuale per la compagnia.

