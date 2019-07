Cinema

di Simona Vitale - 30/07/2019 08:51 | aggiornato 30/07/2019 08:56

Il Giffoni Film Festival 2019 ha omaggiato l'imminente uscita di IT: Capitolo 2, che avrà una durata di quasi tre ore. Ecco le foto e tutte le novità sul film.

33 condivisioni

L'attesa per la quasi imminente uscita nei cinema italiani di IT: Capitolo 2 si è fatta sentire anche al Giffoni Film Festival, la nota rassegna cinematografica per bambini e ragazzi che ogni anno si svolge a luglio nel paese di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno.

Ebbene, proprio per celebrare l'arrivo di Pennywise nelle nostre sale, poco prima della chiusura con il concerto di Mahmood, migliaia di palloncini rossi (con la scritta I love Derry) si sono sollevati nell'area concerti della rassegna. Un omaggio ad un film a dir poco molto atteso da grandi e piccini, ansiosi di sapere se i Perdenti, una volta e per tutte, sconfiggeranno l'incubo della loro vita: il mostruoso Pennywise.

Di seguito le foto dello strepitoso momento:

GiffonI Film Festival 5 GiffonI Film Festival Facebook Twitter Pinterest IT: Capitolo 2, l'omaggio del Giffoni Film Festival

GiffonI Film Festival Facebook Twitter Pinterest IT: Capitolo 2: l'omaggio a chiusura del concerto di Mahmood

GiffonI Film Festival Facebook Twitter Pinterest I giovani protagonisti del Giffoni FIlm Festival omaggiano IT: Capitolo 2

GiffonI Film Festival Facebook Twitter Pinterest IT: Capitolo 2: l'omaggio del Giffoni Film Festival

GiffonI Film Festival Facebook Twitter Pinterest IT: Capitolo 2, il Giffoni omaggia il film

Chiudi 1 di 5

IT: Capitolo 2, nuovamente diretto come la prima parte del 2017 da Andy Muschietti, vede i Perdenti ritornare nella cittadina di Derry 27 anni dopo gli eventi del primo film. Bill, Bev, Stan e gli altri sono ormai adulti e, convocati da Mike Hanlon (l'unico rimasto nell'inquietante cittadina fittizia del Maine), decidono di tornare nel posto che ha visto concretizzarsi tutte le paure della loro infanzia in virtù di una promessa fatta anni addietro: i Perdenti si sarebbero ritrovati a Derry se IT fosse tornato. E così è: la mostruosa creatura che da secoli infetta le fogne di Derry è assetata di sangue e, soprattutto, di vendetta nei confronti dei nostri protagonisti.

La durata di IT: Capitolo 2 e la director's cut del film

Il regista Andy Muschietti ha reso noto nel corso di un'intervista che IT: Capitolo 2 durerà ben 2 ore e 45 minuti, circa 30 minuti in più del primo film. A proposito della durata del film, in un certo senso rischiosa, al di là di eccezioni come Il Signore degli Anelli o Il buono, il brutto e il cattivo, Andy Muschietti ha dichiarato:

Un film è molto diverso quando scrivi la sceneggiatura e stai costruendo una storia, rispetto al prodotto finale. All'inizio, quando stai scrivendo e costruendo i ritmi della storia, tutto ciò che hai inserito sembra essenziale. Tuttavia, quando hai finalmente terminato il film e dura 4 ore, ti rendi conto che alcuni degli eventi possono essere facilmente rimossi, senza per questo alterare il ritmo della storia che rimane intatta. Non è possibile distribuire un film di quattro ore perché le persone comincerebbero a sentirsi a disagio, non importa quello che vedono, ma alla fine abbiamo avuto un film di 2 ore e 45 minuti e il ritmo è molto buono. Tra quelli che hanno visto la pellicola non si è lamentato nessuno.

La produttrice Barbara Muschietti, sorella del regista Andy, ha poi spiegato che ci sarà stata una director's cut a del film, in quanto:

Abbiamo alcune scene fantastiche che non sono entrate nel film. A volte devi fare delle scelte e alcune cose non possono essere presenti in questo film, ma sono sicuramente degne di essere viste in un secondo momento.

Nel cast di IT: Capitolo 2 incontriamo nuovamente l'acclamato Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, nonché James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Teach Grant, Jess Weixler, Will Beinbrink, Xavier Dolan, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff e Nicholas Hamilton (ovvero gli attori che interpretano i Perdenti da adulti e da ragazzini, in quest'ultimo caso sotto forma di ricordi e flashback).

La pellicola arriverà nei nostri cinema un giorno prima che negli USA: il 5 settembre 2019.

Via: CinemaBlend