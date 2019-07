Cinema

di Silvio Mazzitelli - 30/07/2019 08:58 | aggiornato 30/07/2019 09:02

L'attrice vista di recente in X-Men: Dark Phoenix si unisce al cast del sequel del folle Kung Fury.

Il sequel del geniale Kung Fury sta prendendo sempre più forma, vantando un cast incredibile per quello che era nato come un progetto autoprodotto grazie a una campagna Kickstarter.

Vi basti pensare che attualmente in Kung Fury 2 è prevista la partecipazione di attori del calibro di Arnold Schwarzenegger (nel ruolo del presidente degli Stati Uniti), Michael Fassbender, David Hasselhoff, che si uniranno a David Sandberg regista e protagonista del mediometraggio da cui è iniziato tutto.

Adesso spunta fuori un altro importante nome che si unirà al già ricco cast, l'attrice Alexandra Shipp, che abbiamo visto di recente nel ruolo di Storm in X-Men: Dark Phoenix. La Shipp interpreterà il ruolo di una giornalista chiamata Rey Porter, che è disposta a tutto pur di ottenere uno scoop.

Il film prodotto da Argent Pictures insieme a Creasun Entertainment USA, è attualmente in corso di produzione tra la Bulgaria e la Germania, dove avverranno alcune riprese.

Il mediometraggio originale, visibile gratuitamente anche su YouTube, è un omaggio al cinema degli anni '80, in particolare una lettera d'amore a diversi generi in auge in quegli anni fra cui poliziesco, action e arti marziali.

La storia è ambientata a Miami nel 1985 dove il prode poliziotto chiamato Kung Fury, dopo essersi impadronito dell'arte marziale più potente del mondo, vigila sulla città per impedire che il crimine prenda il sopravvento. Dopo la tragica morte di uno dei membri dei Thundercops, la polizia sotto il comando di Kung Fury, il gruppo si scioglie e un misterioso nuovo nemico emerge dalle ombre per aiutare il Kung Fuhrer, ossia Adolf Hitler, a ottenere il controllo sull'arma finale. Starà al grande Kung Fury viaggiare nei meandri del tempo per sconfiggere Hitler e i suoi alleati.

Dopo aver visto quanto era esagerato e divertente il primo, siete in hype per vedere quanto faranno le cose in grande con il secondo visti anche gli importanti nomi coinvolti?

