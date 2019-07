Luca Guadagnino in trattative per Lord of the Flies

CinemaLibri

di Claudio Rugiero - 30/07/2019 11:04 | aggiornato 30/07/2019 11:08

Dopo il successo di Suspiria, l'inarrestabile Luca Guadagnino è in trattative per Lord of the Flies, nuovo adattamento del romanzo di William Golding Il Signore delle Mosche. Nel progetto è coinvolto anche il suo partner di produzione Marco Morabito.

1 condivisione

Luca Guadagnino è in trattative per dirigere Lord of the Flies, l'ultimo adattamento di Warner Bros. de Il Signore delle Mosche, celebre romanzo dello scrittore britannico William Golding.

Secondo quanto rivelato da Variety, il regista di Suspiria e il suo partner di produzione Marco Morabito starebbero già parlando del progetto con Known Universe, la società di produzione fondata da Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet. Se l'accordo dovesse andare a buon fine, Guadagnino e Known Universe avrebbero in mente di sviluppare una storia che rimanga fedele al testo originale ma con un tocco contemporaneo e ultra cinetico.

Al momento non è chiaro se questo sarà il prossimo film di Guadagnino, poiché nessuno sceneggiatore è già stato ingaggiato per scrivere l'adattamento. In più, l'agenda del regista palermitano, che ha recentemente presentato a Cannes il suo cortometraggio The Staggering Girl con Julianne Moore, è bella fitta di impegni: oltre ad un già annunciato un sequel di Chiamami col tuo nome, Guadagnino sta attualmente girando la serie per HBO We Are Who We Are, che lo terrà lontano dal cinema almeno fino al termine della lavorazione.

Oscar Mondadori

Il Signore delle mosche: il romanzo di William Golding

Pubblicato per la prima volta nel 1954, Il Signore delle Mosche è il romanzo d'esordio di William Golding, scrittore insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1983. Nel libro si racconta di una società distopica, formata soltanto da giovanissimi, in cui finiscono per emergere gli aspetti più selvaggi e repressi della natura umana.

In seguito ad un conflitto planetario, un aereo precipita su un'isola deserta. Dal disastro si salva soltanto un gruppo di ragazzi di buona famiglia, per la prima volta abbandonati a sé stessi in un mondo lontano dalla civiltà e dal controllo degli adulti.

Il senso di spaesamento determina nei protagonisti un profondo bisogno di darsi una forma di autogoverno. I primi tentativi di istituire una società ordinata sembrano aver successo, ma presto esplodono tensioni latenti ed emergono paure irrazionali e comportamenti asociali. Il loro sistema entra in crisi l'isola da paradiso tropicale si trasforma in un vero e proprio inferno.

Lord of the Flies

Lord of the Flies è un progetto che Warner Bros. aveva già tentato avviare nel 2017, in seguito al riacquisto dei diritti del romanzo. In passato lo studio era stato detentore di alcuni diritti sul libro, poiché nel 1990 Warner Bros aveva già realizzato una nuova versione per il grande schermo per la regia di Harry Hook (secondo adattamento del romanzo dopo quello girato da Peter Brook nel 1963).

Trattandosi di un lavoro ancora in attesa di conferma, al momento non si conoscono ovviamente ulteriori dettagli su Lord of the Flies come uscita e cast, ma seguiremo eventuali futuri aggiornamenti.

Voi cosa ne pensate? Vi ispira questa nuova versione de Il Signore delle Mosche?