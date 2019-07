Lucca Comics & Games 2019: aperte le prevendite di biglietti e abbonamenti

Fumetti

30/07/2019

Aperte le prevendite per il Lucca Comics & Games 2019: si possono acquistare i biglietti singoli e gli abbonamenti per più giorni consecutivi.

Il 29 luglio 2019 alle 16:00 sono state aperte le prevendite dei biglietti per il Lucca Comics & Games. La manifestazione si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre ed è già possibile acquistare sia gli ingressi singoli che gli abbonamenti.

In concomitanza con l’apertura delle prevendite, tra l'altro, gli organizzatori hanno annunciato che l’edizione del 2020 avrà gli stessi prezzi. La manifestazione conferma, dunque, la volontà di una programmazione a lungo termine, che farà felici sicuramente i fan.

Ma come funzionano gli ingressi? Avete la possibilità di acquistare biglietti singoli, abbonamenti per più giorni e un abbonamento speciale valido per 5 giorni e destinato a 500 visitatori. Si tratta del Be a Level Up Fan, che permette di avere un badge personalizzato con accesso privilegiato ai padiglioni. Non solo, consente la prenotazione prioritaria agli eventi, l’assistenza telefonica diretta, il welcome kit, i prezzi agevolati per i parcheggi e un’area relax riservata. E se fate incetta di gadget, è disponibile il servizio di ritiro e deposito degli acquisti, con spedizioni assicurate e imballaggi appositi in caso di oggetti delicati.

Se avete già sperimentato il Be a Level Up Fan per l’edizione del 2018, potete comprarlo nuovamente al prezzo di lancio dell’anno scorso: 250 euro. La promozione è valida fino al 20 agosto 2019.

Se invece volete diventare per la prima volta dei Level Up Fan, l’abbonamento ha un costo pari a 290 euro.

I prezzi dei biglietti singoli e degli abbonamenti cambiano a seconda dei giorni per i quali vengono acquistati. Sono attivi inoltre sconti e riduzioni per quanti comprano gli ingressi entro il 6 settembre 2019. Qui sotto, tutti i costi dei biglietti.

biglietto singolo

mercoledì € 16 (ridotto € 14)

giovedì € 18 (ridotto € 16)

venerdì € 21 (ridotto € 19)

sabato € 22 (ridotto € 20)

domenica € 20 (ridotto € 18)

abbonamento per 2 giorni

mercoledì-giovedì € 29 (€ 25 fino al 6 settembre)

giovedì-venerdì € 31 (€ 27 fino al 6 settembre)

venerdì-sabato € 36 (€ 30 fino al 6 settembre)

sabato-domenica € 36 (€ 30 fino al 6 settembre)

abbonamento per 3 giorni

mercoledì-giovedì-venerdì € 43 (€ 38 fino al 6 settembre)

giovedì-venerdì-sabato € 45 (€ 38 fino al 6 settembre)

venerdì-sabato-domenica € 47 (€ 40 fino al 6 settembre)

abbonamento per 4 giorni

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato € 57 (€ 50 fino al 6 settembre)

giovedì-venerdì-sabato-domenica € 57 (€ 50 fino al 6 settembre)

abbonamento per 5 giorni

€ 68 (€ 58 fino al 6 settembre)

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti sia nella biglietteria online che nei punti vendita Vivaticket e nelle biglietterie autorizzate.