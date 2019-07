80 anni di Marvel: Barbie celebra con una collezione X-Men [GALLERY]

È blu, proprio come un puffo, e ha un lob rosso rame e un costume bianco, che contrasta con gli occhi dorati e la cintura in vita.

L'universo Marvel vanta molti personaggi femminili iconici forti e potenti, ed è stato divertente portarli alla ‘vita’ nella gamma Barbie Signature. La Marvel celebra i suoi 80 anni nel 2019 e Barbie festeggia i suoi 60 anni, quindi è un momento emozionante per due grandi marchi per collaborare e festeggiare insieme.

Mystique, Dark Phoenix e Storm: le Barbie in onore agli 80 anni di Mattel sono splendide e iconiche, perfette per una collezione glam.

