Marvel's Avengers: Ms. Marvel è il secondo personaggio post lancio?

Videogames

di Andrea Guerriero - 30/07/2019 10:11 | aggiornato 30/07/2019 10:13

L'alter ego di Kamala Khan potrebbe essere un personaggio giocabile di Marvel's Avengers, game as service di Square Enix in uscita a maggio del prossimo anno su PC, console e Google Stadia.

1 condivisione

I Vendicatori targati Marvel stanno per tornare dopo il successo da record di Endgame al cinema. Questa volta, però, lo faranno su PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Google Stadia.

Il 15 maggio del prossimo anno segnerà infatti il debutto nei negozi di Marvel's Avengers, avventura a supporto continuo sviluppata da Crystal Dynamics e pubblicata dalla giapponese Square Enix - la casa di Final Fantasy e Dragon Quest, per intenderci. Un titolo che abbiamo visto per la prima volta in movimento in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, e che post lancio sarà arricchito - in maniera completamente gratuita - da aree aggiuntive e da nuovi supereroi, che potranno essere giocati e personalizzati con numerosi costumi diversi.

E se è vero che per il momento è cosa certa che il primo eroe aggiuntivo sarà l'alter ego di Hank Pym - vale a dire Ant-Man, protagonista del trailer più in basso, in cui combatte armato di un fucile in grado di rimpicciolire gli avversari -, nelle ultime ore sta circolando una golosa voce di corridoio che va a svelare la possibile identità del secondo personaggio distribuito tramite DLC. Si tratterebbe della Ms. Marvel di Kamala Khan, per altro in aria di lungometraggio.

La supereroina, stando a quanto riportato dal sito PlayStation Lifestyle, sarebbe stata mostrata a porte chiuse nel corso del recente San Diego Comic-Con. Pare allora molto probabile che il teaser venga pubblicato tra qualche settimana a uso e consumo di ogni appassionato, con il reveal ufficiale del gameplay di Marvel's Avengers.

Square Enix/Marvel Entertainment

Cosa ne dite, credete che la scelta di Ms. Marvel possa essere azzeccata? Oppure avreste puntato su un altro personaggio? Scatenatevi nei commenti!