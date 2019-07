Mindhunter: il teaser trailer della stagione 2

Com'è facile intravedere dal trailer, lo studio del comportamento criminale porterà ancora una volta i nostri protagonisti a fare i conti con le loro debolezze, nonché con la fragilità della mente umana. In particolare Holden Ford, che già nella prima stagione aveva intrapreso un percorso molto pericoloso, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte. Per entrare nella mente di un assassino seriale, dopotutto, devi lasciare che quest'ultimo entri nella tua.

Nella prima stagione non erano mancati inquietanti confronto tra i due detective e alcuni famosi serial killer detenuti come Edmund Emil Kemper III (Cameron Britton), che come possiamo vedere dal trailer tornerà anche nella seconda stagione, accompagnato da nuovi volti, tra cui il celebre Charles Manson , curiosamente interpretato da Damon Herriman , che interpreta il killer Manson anche nell'ultimo film di Quentin Tarantino , C'era una volta a Hollywood.

“Come possiamo anticipare i pazzi se non sappiamo come pensano?” Questa è l’idea alla base di Mindhunter dove si inaugura la nascita dell’unità dell’FBI dedicata allo studio delle menti criminali.

